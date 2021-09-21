Пункты прививок в школах: Кабмин поручил регионам обеспечить вакцинацию учителей на местах
Источник:Урядовый портал
Школы в Украине смогут работать в желтой зоне, только если там более 80% учителей вакцинировано. Однако с этим проблема, ведь далеко не все учебные заведения имеют достаточное количество привитых работников.
Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль поднял вопрос охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений.
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Чтобы ускорить темпы вакцинации, Государственная комиссия поручила главам областных государственных администраций обеспечить вакцинацию учителей на местах.
По его словам, необходимо обеспечить возможность и организацию вакцинации, в частности учителей и работников школ, с помощью выездных мобильных вакцинальных сессий в случае отсутствия в учреждениях образования постоянных пунктов прививок.
Шмыгаль также подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.
Желтая зона карантина в Украине
К слову, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине усилили карантинные ограничения. Следовательно, с 23 сентября все регионы переходят в желтую зону.
Ограничение желтой зоны карантина:
- Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.
- Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.
Кроме того, учреждения образования в желтой зоне смогут работать в очном режиме при условии, если 80% работников будут иметь COVID-сертификаты (вакцинацию, отрицательный ПЦР-результат тестирования или справку о выздоровлении от коронавируса).