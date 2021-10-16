Психология нужна старшеклассникам как обязательный предмет в школе

Учителя убеждены, что в современной школьной программе не хватает одного важного предмета – психологии. Так дети научились бы понимать себя, разрешать конфликты и контролировать свои эмоции.

Учительница Новопечерской школы Диана Мельникова говорит, что школьные программы перегружены некоторым незначительным материалом. По ее мнению, для старшеклассников обязательным должен быть курс психологии.

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Почему подросткам нужно в школе психология

Понимать себя – обязательный навык современности

Часто можно услышать фразу, что "современные дети много себе позволяют, а наши родители такого не говорили". Это на самом деле плохо.

Именно поэтому несколько поколений носят в себе травмы всю жизнь и не могут проговорить и избавиться от внутренней темноты. Ибо "так нельзя", "страшно", "что люди скажут". Целые поколения боятся осуждения, непонимания и неприятия,

– говорит експертка.

Диане Мельниковой как учительнице не нравится, когда ее ученики упорно и даже агрессивно начинают с ней спорить. Иногда одновременно вдесятером.

"Мне некомфортно так работать. Конечно, я хочу, чтобы все тихонько сидели, были мотивированными и ловили каждое мое слово. Но несмотря на то, что мне сложно, понимаю: детям важно проговаривать свои мысли и эмоции вслух, искать ответы не в одиночестве, а вместе с другими, осознавать, что думать по-другому – нормально", – добавляет педагог.

Именно такой подход помогает детям развиваться, чувствовать свою значимость и состоятельность.

По ее словам, слышать себя – это обязательный навык современности. Подросток должен понимать, что с ним происходит и почему, как решать проблемы, видеть в себе светлые и темные стороны, научиться принимать себя, осознать собственные травмы и тому подобное.

Современные подростки должны говорить вслух

У каждого следующего поколения есть определенный травматический опыт общения с предыдущим. Конфликт отцов и детей – вечен, ведь каждое поколение воспитывается в других условиях. Поэтому люди формируют мировоззрение, жизненную философию и установки ( "как правильно жить").

Но то, что "правильно" для одних, не всегда является приемлемым для других. И каждый может создать свой, приемлемый для себя выбор, не нарушая при этом прав и свобод других. Подросткам очень важно осознать: выбор они должны сделать сами,

– добавляет эксперт.

Для этого старшеклассникам нужно время и пространство, чтобы познакомиться с собой и своими желаниями и говорить об этом вслух, а не попадать под давление родителей, социума, "престижа" или выбора друзей.

Обуздать собственных "демонов" и контролировать эмоции

Психология помогает разобраться с собственными "демонами", которые мешают вам быть счастливым. Почему большинство подростков взрываются, расстраиваются, начинают страдать из-за малейшей мелочи, маленького конфликта? Потому что они не могут ни с кем поделиться.

По словам учительницы, именно психология поможет избежать газлайтинга, манипуляций, чувства вины, низкой самооценки и других малоприятных факторов, травмирующих и мешают управлять собственной жизнью.

Поставить себе важнейшие вопросы

Детский опыт задает вектор будущего. Именно он определяет, насколько удачными будут отношения с любимыми: это будут равенство, нежность и забота, или доминирование, стремление контроля, жертвенность.

Также стоит проговорить с детьми семейные ценности, потому что выбор должен быть сознательным. Нужна собственная семья? Зачем? Как вы видите свою семейную жизнь, своего любимого/любимую? Нужны ли вам дети? Для чего? Последний вопрос – ключевой, ведь, к сожалению, в нашем обществе дети нередко появляются не из любви, а из-за общественных норм или случайности.

Именно воспитание здоровой личности не только поможет ребенку быть более готовым к трудностям и чувствовать себя счастливее, но и обеспечит прочные теплые отношения между родителями и детьми.