Дмитрий Добродеев несколько лет работал психологом, но чувствовал, что это не его. Поэтому парень смог за несколько месяцев освоить другую сферу и впоследствии получил работу инженера по тестированию.

Дмитрий рассказал, что выпускники школ идут в университет за дипломом и каким-нибудь образованием, передает Rusbase.

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И поскольку ему нравилась биология, он решил стать психологом. Парень отучился в заведении высшего образования и понял, что его перспектива – это работа в детских центрах или собственная практика.

Однако уже тогда Дмитрий понимал, что это не совсем то, чем он хочет заниматься. Поэтому, после службы в армии он решил заняться самообучением. Дмитрий получил возможность поехать в Германию в магистратуру, поэтому начал изучать язык и параллельно работал администратором в детском центре.

И именно в тот момент его девушка, которая сейчас работает продуктовым дизайнером, предложила Дмитрию попробовать себя в IТ.

Я всегда любил играть в компьютерные игры и со временем стал уже достаточно опытным игроком. Мне хотелось как-то реализовать накопленный опыт. Это как с литературой: когда ты много читаешь, то можно попробовать начать писать что-то самому,

– говорит он.

Дмитрий рассказал, что узнал о существовании профессии тестировщика игр и ему захотелось этим заниматься. Так парень и решил пойти учиться на тестировщика.

"К тому же, я часто участвовал в открытых бета-тестированиях от разработчиков и замечал различные баги. Мне было интересно во всем этом копаться", – добавил он.

С первого раза ничего не бывает

Дмитрий записался на курс, где получил определенные начальные знания. После этого курса он начал искать работу, но все отвечали, что у него очень мало опыта.

Так, при смене профессии нужно быть готовым, что с первого раза ничего не получится. Парень нашел вакансию на тестирование локализации. Нужно было проверять, насколько правильно перевели иностранную игру на русский язык.

Тестировщик в IТ-сфере / Фото Unsplash

"Но сначала мне отказали, но мне очень нравилась компания, поэтому я написал менеджеру еще раз, что очень хочу, чтобы они провели собеседование, и в конце концов меня пригласили на собеседование. Все прошло хорошо, мне сказали, что все устраивает, но потом нашли кого-то лучше", – сказал Дмитрий.

Но даже после нескольких отказов парень не захотел возвращаться на старую работу. У него была поддержка близких и это помогло ему не опустить руки.

Тогда Дмитрий пошел на еще один курс "Инженер по тестированию" – "Яндекс.Практикума". Сразу в начале курса ему предложили работу в "Русбитехе" – компании, которая сотрудничает с Министерством обороны. А уже в конце испытательного срока он получил предложение на вакансию инженера по тестированию в "Рамблере" в отделе рекламных технологий. И парень с радостью согласился.

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Итак, получается, что вполне можно пройти курс и пойти работать. Хотя, кроме этого, стоит еще много учить самому или брать дополнительные курсы, чтобы закрепить и расширять знания. Дмитрий рассказывает, что учиться на тестировщика можно хоть всю жизнь, ведь хорошие специалисты именно так и делают.

Нельзя так просто все бросить и начать сначала

Как подготовиться к смене профессии? Для начала стоит трезво посмотреть на ситуацию: что вы чувствуете, когда приходите на работу? Если это какое-то сильное сопротивление, то, возможно, вам эта работа не подходит. Поэтому здесь стоит что-то менять.

Но лучше заранее подготовиться к изменениям, в частности, накопите сбережения или переходите в новую сферу постепенно.

"Я готовился к учебе за рубежом, поэтому откладывал деньги на это, и они мне в итоге пригодились при смене профессии. Какого-то запасного плана на случай, если я не смогу найти работу, у меня не было. Главное – стараться и верить в свои силы", – подытожил Дмитрий.