Более 50% студентов заявляют, что их психическое здоровье ухудшилось с начала пандемии коронавируса. В частности, из-за дистанционного обучения они стали больше страдать от стресса, одиночества, беспокойства и депрессии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным союзом студентов (NUS), сообщает издание BBC.

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Опрос проводился в ноябре среди более 4 тысяч студентов. И более половины из них признались, что на фоне коронавирусных ограничений ухудшилось их психическое здоровье.

Исследователи пришли к выводу, что сокращение взаимодействия с другими студентами больно ударило по студентам, ведь из-за пандемии и дистанционного обучения некоторые из них оказались совсем одинокими. Одиночество и изоляция имели огромное влияние на их самочувствие и настроение.

Но, несмотря на эти трудности, лишь пятая часть опрошенных студентов обратилась за психологической помощью к специалистам.

В издании рассказали о студенте, который тоже столкнулся с ухудшением психического здоровья. Так, студент второго курса журналистики Университета Саут-Бэнк в Лондоне Шаакир из-за пандемии не имел очных занятий, поэтому он испытывал одиночество.

В некоторые дни, как правило, я просто остаюсь в постели под одеялом и сплю или листаю соцсети в телефоне, а потом снова ложусь спать,

– сказал он.

Но, к счастью, его университет предложил студентам комплексную поддержку психического здоровья, а тем, кто оказался в одиночестве, предложили сменить жилье.