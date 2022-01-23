Ниже читайте зарубежные примеры коммуникации с родителями и о том, как проводятся родительские собрания в европейских странах.

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Как проводят родительское собрание в Европе

Испания

Родительские собрания проводятся 3 – 4 раза в год. Обычно в начале и конце учебного года – тогда приглашают одновременно всех родителей.

Встречу назначают в школе или в последнее время из-за карантина в зуме. Сначала учитель подробно рассказывает об учебной программе, учебниках и тетрадях, которыми дети будут пользоваться, запланированных внеклассных мероприятиях.

Далее родителям предлагают экскурсию по школе: показывают, в каких кабинетах будут учиться их дети, где они будут проводить перерывы, играть, заниматься спортом, гулять,

– говорит мать двоих школьников Нина Шляхова.

В Испании дети проводят значительную часть дня в школе, но имеют двухчасовой перерыв на обед. В это время они могут оставаться в школе и обедать в школьной столовой или иметь свободное время. С родителями, которые оставляют детей на обед в школе, учитель проговаривает общее меню и стоимость питания.

По словам мамы, это единственный финансовый вопрос, который поднимают на родительском собрании в испанской школе.

"Также учитель может предложить родителям приобрести рабочие тетради по какому-то предмету, но если кто-то из родителей отказывается, педагог предложит ребенку другое задание для обучения вместе с классом", – добавила Шляхова.

Примерно в конце первого учебного триместра учитель приглашает родителей на индивидуальную встречу. Все коммуникации с родителями происходят через учебную платформу школы.

А звонят из школы редко, преимущественно, если произошла какая-то срочная ситуация. Учитель никогда не дает персональный номер, поэтому если вам нужно с ним поговорить, нужно звонить на общий номер школы.

Формат и время индивидуальной встречи согласовывают заранее: можно прийти в школу и пообщаться напрямую или встретиться с учителем онлайн. На такой встрече будут говорить исключительно о вашем ребенке. Но не будут перечислять его оценки, так как для этого есть электронные кабинеты.



Индивидуальная встреча учительницы с родителями ученика / Фото cea.org

Кроме того, учитель по просьбе родителей может показать контрольные работы ребенка. Но общая цель такой встречи в другом – рассказать вам, чем и как живет ваш ребенок в школе, когда вы его не видите.

О чем говорят на родительском собрании? Первая часть такой встречи посвящена учебным достижениям ребенка. Родителям рассказывают, в каких дисциплинах тот достиг особых успехов, а где нуждается в помощи.

В испанской школе никогда не ругают за неуспеваемость, родителям могут рекомендовать обратить внимание на то, где ребенок нуждается в помощи. Но всегда отмечают, что дополнительные занятия не нужны – нельзя отбирать у ребенка свободное время,

– говорит мама.

Второй обязательной темой для разговора с родителями во время индивидуальных встреч являются навыки социализации и коммуникации.

"Учитель рассказывает родителям о своих наблюдениях за ребенком в школе – с кем дружит, как общается, чем интересуется. На основе этих наблюдений педагог может дать родителям рекомендации", – добавила она.

Итоговые родительские собрания проходят в конце учебного года. Соответственно, на них проговариваются результаты обучения. Могут порекомендовать во время каникул уделить внимание какому-то предмету, но не настаивают на этом.

Франция

Общее родительское собрание во Франции – явление редкое. Так, первое собрание проводят при поступлении в среднюю школу, где говорят об образовательной программе, предметах, особенностях школьных правил и том, как будут проходить уроки.

Второе собрание обычно происходит на втором году обучения старшей школы, которая называется лицеем (10 – 12 классы). Оно посвящено профориентации.

О назначенном собрании родителям сообщают заранее, как правило, по электронной почте или через школьную платформу. Родители вольны прийти или отказаться посещать мероприятие.

Добавим, что там ни в коем случае не будут публично говорить о достижениях или недостатках в обучении отдельных учеников. Если родители хотят узнать оценки своего ребенка, каждый имеет доступ к его е-дневнику и е-кабинету.

Во французской школе есть индивидуальные встречи с учителями. Что-то похожее на наши собрания, когда предметники общаются с родителями относительно успехов их ребенка. Это длится 2 – 3 часа, родители вместе с детьми ходят по кабинетам на короткое (до 10 минут) рандеву с учителями,

– рассказывает одна мама.

Если же у родителей возникает насущная потребность пообщаться с кем-то из педагогов, классным руководителем или директором, они могут позвонить в школу, и им назначат встречу в кратчайшие сроки.

Словакия

Как страна бывшего социалистического лагеря, Словакия наиболее похожа на Украину правилами проведения родительского собрания.

Они происходят, как правило, 3 – 4 раза в год (минимум – два). Обсуждаются организационные вопросы – выборы представителей в родительский совет школы, взносы в фонды школы и класса.

По словам словацких родителей, в среднем взносы составляют 20 евро в год. Дополнительно также родители ежемесячно оплачивают группу продленного дня и обеды на этот период.

Об успеваемости класса в целом и планах внеклассных активностей (экскурсий, посещения театров, музеев, поездок и прочего) сообщает классный руководитель.

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Накануне собрания родители получают план предстоящей встречи с перечнем вопросов к обсуждению: условия карантина в школе, какие книги нужно прочитать на каникулах и во время учебы, внутренние правила школы.

Если учитель видит, что должен донести какую-то информацию до родителей ребенка индивидуально, он может позвонить, отправить сообщение или пригласить на встречу.

Для оперативного уведомления родителей о результатах обучения ребенка используются школьные платформы и приложения. Там учитель может:

оставлять записи родителям о присутствии их ребенка на уроке,

проводить дистанционное обучение,

вести онлайн-уроки,

разрабатывать планы и материалы урока,

вести электронные журналы и дневники,

оставлять ученикам домашние задания,

проводить тестирование и оценивание и тому подобное.

А родители, соответственно, имеют возможность наблюдать за обучением их ребенка.

Финляндия

Родительские собрания, считают в Ассоциации родителей Финляндии, – это не только способ донести информацию об обучении семье, но и метод привлечения родителей к активной коммуникации со школой.

В финских школах 1 – 3 раза в учебный год проводятся так называемые родительские вечера. Там обсуждаются актуальные темы, которые касаются школьной деятельности или обучения, например, методы оценки, благосостояние учащихся или вмешательство в буллинг.

Если встреча предполагает заполнение анкет или ответов на формализованные вопросы, рекомендуется не терять на это время, а сделать это онлайн заранее.

Начало встречи, как правило, – информационное, когда учитель (классный руководитель) знакомит родителей с основными моментами обучения их детей. Далее родителям предлагают обсудить вопросы из "повестки дня", которые родители получили заранее.



Общее родительское собрание / Фото Princeton Montessori

Примерно 75% школ имеют родительские ассоциации, а в классах есть и родительские комитеты. Они могут организовывать выезды, дискуссии, социальные мероприятия и поддержку сверстников. Родительские ассоциации также могут участвовать в развитии школы.

В финских школах также практикуют индивидуальные встречи с родителями, где обсуждаются успехи и траектория обучения отдельного ребенка. Они могут происходить как по инициативе учителя, так и родителей, и даже самого ребенка.