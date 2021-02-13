Из-за пандемии много школ по всему миру учили детей дистанционно. В некоторых учебных заведениях до сих пор используют смешанное обучение. Как же проводят дистанционные уроки в Канаде – читайте интересные факты в материале.

Преподавательница и украинка Александра Журавлева, которая сейчас работает в Канаде, поделилась информацией о местных школах и процессе онлайн-обучения за рубежом.

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В городе Альберте 4 января началась обучения в онлайн-режиме после зимних каникул. Дети только неделю учились дистанционно, а с 11 января все ученики уже пошли в школу. Журавлева рассказала на примере сына, который ходит в 7 класс, как в них происходил этот дистанционный неделю.

Украинка отметила, что ученики работали согласно своего школьного расписания. Но если была математика, ученики учились за компьютерами в Zoom, а во время физкультуры – выполняли упражнения, просматривая видео упражнений или шли гулять на улицу.

Все ли дети посещали онлайн-уроки? Преподавательница рассказала, что она наконец смогла увидеть, как ее ребенок учится, отвечает на уроках, участвует в обсуждениях.

"Открываю тихо дверь в комнату к Богдану, слушаю и смотрю на экран. Начинаю считать учеников. "Мам, все присутствуют", – говорит Богдан и просит не мешать", – признается Александра Журавлева.

По ее словам, у кого-то из учеников камера была включена, а у кого – выключена, но весь экран был заполнен маленькими окошками. То есть присутствовали все. А родителям сообщают, если ребенок пропустит урок или опоздает.

После уроков ко мне позвонил неизвестный номер. Я на неизвестные номера не отвечаю, и мне оставляют голосовое сообщение. "Здравствуйте, сегодня ваш сын Богдан опоздал на урок. Для подробной информации зайдите в персональный кабинет PowerSchool",

– говорит украинка.

Ее муж получил такой же телефонный звонок. Кроме того, из школы прислали на электронную почту и мамы, и папы такое же сообщение.

Выяснилось, что на перемене Богдан заигрался в Minecraft и забыл зайти в Zoom на урок математики. Опоздал на 20 минут. Учительница зафиксировала факт опоздания в электронной системе PowerSchool.

Родители провели воспитательную беседу с сыном, и он пообещал, что больше такого не будет. А папа звонил в школу извиняться.

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По словам Журавлевой, в школе есть несколько секретарей, которые отвечают за оповещение родителей об опоздании и отсутствии детей. И свою работу они выполняют исправно.

Кроме того, в городе школа всегда извещает родителей о нарушениях в письменной форме. Затем проводится воспитательная беседа с родителями и учеником, вырабатывается план действий для ученика, который подписывается учеником и родителями.

Интересно, что дирекция школы имеет право отстранить ученика от учебы (до 5 дней) или исключить его из школы.