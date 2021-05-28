Как проводить выпускной во время карантина: рекомендации Минобразования

28 мая 2021 , 06:15
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Источник:

"Укринформ"

В этом учебном году из-за пандемии коронавируса Министерство образования советует школам воздержаться от любых массовых мероприятий. А выпускные следует проводить, учитывая противоэпидемические требования и ситуацию в регионе.

Также в МОН просят принять неотложные меры, направленные на минимизацию непосредственных физических контактов между участниками образовательного процесса.

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Поэтому решение о проведении выпускных вечеров, в соответствии с полномочиями, принимают руководители учебных заведений.

До окончания обучения в МОН рекомендовали воздержаться от:

  • проведения любых массовых образовательных и культурных мероприятий в школах,
  • организованных экскурсионных поездок,
  • выездов групп учащихся и студентов в туристические путешествия и другое.

К слову, в Минобразования заявили, что в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они попадают под ограничения карантинных зон.

Какие ограничения могут быть на выпускных-2021? Сейчас почти во всех областях Украины действуют ограничения желтой зоны (только Донецкая – оранжевая), и их придется соблюдать.

Так, в школах можно проводить праздничные мероприятия, если:

  • на каждого человека будет 4 квадратных метра площади,
  • или наполненность залов будет не более 50%,
  • в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то, если их работа разрешена, в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. На данный момент это все ограничения, которые влияют на проведение выпускных.

Кроме того, ранее в МОН отметили, что школы в некоторых регионах могут продолжить обучение в июне из-за дополнительных каникул в течение учебного года.

Где школы продлили обучение на июнь:

  • в Сумах – до 11 июня;
  • во Львове – по-разному: до 28 мая, 4, 10 и даже 14 июня;
  • в Черкассах – до 8 июня;
  • в Киеве – до 4 июня;
  • в Хмельницком – до 11 июня;
  • в Тернополе – до 8 июня;
  • в Полтаве – до 9 июня;
  • в Харькове – до 5 июня;
  • в Кропивницком – дo 7 или даже 14 июня;
  • в Днепре – до 28 мая, 11 июня или даже до конца июня;
  • в Херсоне – до 10 июня;
  • на Волыни – до 30 мая, 4 или 16 июня;
  • в Чернигове – до 4 июня;
  • в Одессе – 90 школ будут обучать до 4 июня, еще 7 школ – до 28 мая, другие – до 8 июня.
Автор: Марія Бондар