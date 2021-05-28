Также в МОН просят принять неотложные меры, направленные на минимизацию непосредственных физических контактов между участниками образовательного процесса.

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Поэтому решение о проведении выпускных вечеров, в соответствии с полномочиями, принимают руководители учебных заведений.

До окончания обучения в МОН рекомендовали воздержаться от:

проведения любых массовых образовательных и культурных мероприятий в школах,

организованных экскурсионных поездок,

выездов групп учащихся и студентов в туристические путешествия и другое.

К слову, в Минобразования заявили, что в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они попадают под ограничения карантинных зон.

Какие ограничения могут быть на выпускных-2021? Сейчас почти во всех областях Украины действуют ограничения желтой зоны (только Донецкая – оранжевая), и их придется соблюдать.

Так, в школах можно проводить праздничные мероприятия, если:

на каждого человека будет 4 квадратных метра площади,

или наполненность залов будет не более 50%,

в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то, если их работа разрешена, в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. На данный момент это все ограничения, которые влияют на проведение выпускных.

Кроме того, ранее в МОН отметили, что школы в некоторых регионах могут продолжить обучение в июне из-за дополнительных каникул в течение учебного года.

Где школы продлили обучение на июнь: