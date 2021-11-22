Как проводить уроки для учеников с ООП: полезные лайфхаки для учителей

Четко построенная структура урока, взаимодействие учителя и школьников позволяют образовательному процессу проходить ясно, полезно и эффективно. Как спланировать качественный урок и способствовать формированию познавательного интереса учащихся с ООП – читайте в статье.

Основным требованием к проведению урока в инклюзивном классе является потребность в систематических изменениях деятельности, чтобы избежать истощения и ослабления внимания учащихся.

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Учитель во время планирования должен придерживаться алгоритма, который предусматривает чередование активной работы с отдыхом и обязательное использование наглядных средств. Ведь, привыкая к этому алгоритму, дети становятся более организованными и дисциплинированными.

Схема урока

Схема урока в инклюзивном классе ориентировочно выглядит так:

повторение усвоенного материала;

поэтапное объяснение нового материала;

повторение учеником инструкции и дозированное выполнение задания;

специальное оценивание уровня учебных достижений.

Полезные лайфхаки

Во время построения урока стоит:

начинать урок с заданий, которые тренируют память и внимание;

использовать сложные интеллектуальные задачи только в середине урока;

чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную направленность (зрительная гимнастика, задания на развитие мелкой моторики, восприятия и мышления и т. п);

применять деятельность, которая вызывает у детей эмоции и связывает знания с жизнью (сюрпризные и игровые моменты, соревнования, ролевые игры, мини-постановки).

Как проводить урок для учеников с ООП

Начало урока

Начало урока должно быть построено на повторении предыдущего материала с обязательным использованием наглядности (картинки, пособия, практический материал, предметы, пазлы со словами из словаря).

Для эффективной словарной работы можно использовать различные карты. Например:

карточки с понятиями предыдущего урока, которым дети должны дать письменную характеристику;

карточки со словами-подсказками или предложениями с пропущенными словами;

карточки с заданием на соответствие,

карточки с практическими примерами.

Объяснение нового материала

Можно предложить детям выполнить задание "10 слов". Для этого озвучьте детям 10 уже известных им понятий или терминов и попросите их записать в тетради те слова, которые они запомнили, а затем устно дать им определение. После этого стоит выполнить практическое задание на доске, чтобы дети вспомнили, как пользоваться этими понятиями на практике.

Объяснение нового учебного материала должно отвечать принципу необходимости и достаточности: объем и содержание стоит упрощать, разбить на несколько этапов и отделять основное.

Объяснять новый материал можно в форме:

рассказа (он должен быть научным, доступным, в меру эмоциональным и последовательным с опорой на наглядность);

самостоятельного ознакомления с новым материалом с помощью учебника;

вводной беседы (если у учеников есть запас сведений на эту тему);

чередования разговора и рассказа.

Во время объяснения нового материала стоит учитывать сложность темы. Если материал прост по объему и содержанию, можно объяснить новую тему всему классу. После определения основных моментов предложите части класса самостоятельно выполнить задание и еще раз объясните ученикам с ООП содержание новой темы.

Если совместная работа невозможна, урок выстраивается по другой структуре:

В то время, когда вы объясняете школьникам новый материал, ученики с ООП выполняют задание на повторение ранее изученного.

После этого класс выполняет самостоятельную работу для закрепления изученного, а вы объясняете новый материал ученикам из ООП. Объяснение должно быть в доступной форме: каждое слово подкреплено наглядностью и обеспечен постепенный переход от одного действия к другому.

Проверка знаний

Все задания для детей с ООП должны содержать пошаговое выполнение самого задания и отвечать определенному алгоритму действий.

Письменные задания могут быть в форме карточек с опорными словами, иллюстрациями, отражающими алгоритм выполнения в виде схем или таблиц. А во время выполнения устных заданий стоит проговаривать само задание и поощрять учеников повторять задание после вас.

Во время оценки рекомендуется:

использовать индивидуальные шкалы оценок в соответствии с успехами и приложенными усилиями (портфолио);

акцентировать внимание на положительных достижениях;

позволять переделывать задания, с которыми ребенок не справился, и оценивать их.

На уроке стоит избегать публичного выставления оценок, соревнований детей друг с другом, а также не требуйте одновременно дисциплины и ответа от ребенка.

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