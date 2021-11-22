Как проводить уроки для учеников с ООП: полезные лайфхаки для учителей
Источник:"На урок"
Четко построенная структура урока, взаимодействие учителя и школьников позволяют образовательному процессу проходить ясно, полезно и эффективно. Как спланировать качественный урок и способствовать формированию познавательного интереса учащихся с ООП – читайте в статье.
Основным требованием к проведению урока в инклюзивном классе является потребность в систематических изменениях деятельности, чтобы избежать истощения и ослабления внимания учащихся.
К теме Как разработать собственную систему оценивания учеников в НУШ: советы
Учитель во время планирования должен придерживаться алгоритма, который предусматривает чередование активной работы с отдыхом и обязательное использование наглядных средств. Ведь, привыкая к этому алгоритму, дети становятся более организованными и дисциплинированными.
Схема урока
Схема урока в инклюзивном классе ориентировочно выглядит так:
- повторение усвоенного материала;
- поэтапное объяснение нового материала;
- повторение учеником инструкции и дозированное выполнение задания;
- специальное оценивание уровня учебных достижений.
Полезные лайфхаки
Во время построения урока стоит:
- начинать урок с заданий, которые тренируют память и внимание;
- использовать сложные интеллектуальные задачи только в середине урока;
- чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную направленность (зрительная гимнастика, задания на развитие мелкой моторики, восприятия и мышления и т. п);
- применять деятельность, которая вызывает у детей эмоции и связывает знания с жизнью (сюрпризные и игровые моменты, соревнования, ролевые игры, мини-постановки).
Как проводить урок для учеников с ООП
Начало урока
Начало урока должно быть построено на повторении предыдущего материала с обязательным использованием наглядности (картинки, пособия, практический материал, предметы, пазлы со словами из словаря).
Для эффективной словарной работы можно использовать различные карты. Например:
- карточки с понятиями предыдущего урока, которым дети должны дать письменную характеристику;
- карточки со словами-подсказками или предложениями с пропущенными словами;
- карточки с заданием на соответствие,
- карточки с практическими примерами.
Объяснение нового материала
Объяснение нового учебного материала должно отвечать принципу необходимости и достаточности: объем и содержание стоит упрощать, разбить на несколько этапов и отделять основное.
Объяснять новый материал можно в форме:
- рассказа (он должен быть научным, доступным, в меру эмоциональным и последовательным с опорой на наглядность);
- самостоятельного ознакомления с новым материалом с помощью учебника;
- вводной беседы (если у учеников есть запас сведений на эту тему);
- чередования разговора и рассказа.
Во время объяснения нового материала стоит учитывать сложность темы. Если материал прост по объему и содержанию, можно объяснить новую тему всему классу. После определения основных моментов предложите части класса самостоятельно выполнить задание и еще раз объясните ученикам с ООП содержание новой темы.
Если совместная работа невозможна, урок выстраивается по другой структуре:
- В то время, когда вы объясняете школьникам новый материал, ученики с ООП выполняют задание на повторение ранее изученного.
- После этого класс выполняет самостоятельную работу для закрепления изученного, а вы объясняете новый материал ученикам из ООП. Объяснение должно быть в доступной форме: каждое слово подкреплено наглядностью и обеспечен постепенный переход от одного действия к другому.
Проверка знаний
Все задания для детей с ООП должны содержать пошаговое выполнение самого задания и отвечать определенному алгоритму действий.
Письменные задания могут быть в форме карточек с опорными словами, иллюстрациями, отражающими алгоритм выполнения в виде схем или таблиц. А во время выполнения устных заданий стоит проговаривать само задание и поощрять учеников повторять задание после вас.
Во время оценки рекомендуется:
- использовать индивидуальные шкалы оценок в соответствии с успехами и приложенными усилиями (портфолио);
- акцентировать внимание на положительных достижениях;
- позволять переделывать задания, с которыми ребенок не справился, и оценивать их.
На уроке стоит избегать публичного выставления оценок, соревнований детей друг с другом, а также не требуйте одновременно дисциплины и ответа от ребенка.
К слову, правительство утвердило новые положения о специальной школе и учебно-реабилитационном центре. Что изменится для детей, их родителей и учителей – читайте в статье.