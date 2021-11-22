Основным требованием к проведению урока в инклюзивном классе является потребность в систематических изменениях деятельности, чтобы избежать истощения и ослабления внимания учащихся.

К теме Как разработать собственную систему оценивания учеников в НУШ: советы

Учитель во время планирования должен придерживаться алгоритма, который предусматривает чередование активной работы с отдыхом и обязательное использование наглядных средств. Ведь, привыкая к этому алгоритму, дети становятся более организованными и дисциплинированными.

Схема урока

Схема урока в инклюзивном классе ориентировочно выглядит так:

повторение усвоенного материала;

поэтапное объяснение нового материала;

повторение учеником инструкции и дозированное выполнение задания;

специальное оценивание уровня учебных достижений.

Полезные лайфхаки

Во время построения урока стоит:

начинать урок с заданий, которые тренируют память и внимание;

использовать сложные интеллектуальные задачи только в середине урока;

чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекционную направленность (зрительная гимнастика, задания на развитие мелкой моторики, восприятия и мышления и т. п);

применять деятельность, которая вызывает у детей эмоции и связывает знания с жизнью (сюрпризные и игровые моменты, соревнования, ролевые игры, мини-постановки).

Как проводить урок для учеников с ООП

Начало урока

Начало урока должно быть построено на повторении предыдущего материала с обязательным использованием наглядности (картинки, пособия, практический материал, предметы, пазлы со словами из словаря).

Для эффективной словарной работы можно использовать различные карты. Например:

карточки с понятиями предыдущего урока, которым дети должны дать письменную характеристику;

карточки со словами-подсказками или предложениями с пропущенными словами;

карточки с заданием на соответствие,

карточки с практическими примерами.

Пример! Можно предложить детям выполнить задание "10 слов". Для этого озвучьте детям 10 уже известных им понятий или терминов и попросите их записать в тетради те слова, которые они запомнили, а затем устно дать им определение. После этого стоит выполнить практическое задание на доске, чтобы дети вспомнили, как пользоваться этими понятиями на практике.

Объяснение нового материала

Объяснение нового учебного материала должно отвечать принципу необходимости и достаточности: объем и содержание стоит упрощать, разбить на несколько этапов и отделять основное.

Объяснять новый материал можно в форме:

рассказа (он должен быть научным, доступным, в меру эмоциональным и последовательным с опорой на наглядность);

самостоятельного ознакомления с новым материалом с помощью учебника;

вводной беседы (если у учеников есть запас сведений на эту тему);

чередования разговора и рассказа.

Во время объяснения нового материала стоит учитывать сложность темы. Если материал прост по объему и содержанию, можно объяснить новую тему всему классу. После определения основных моментов предложите части класса самостоятельно выполнить задание и еще раз объясните ученикам с ООП содержание новой темы.

Если совместная работа невозможна, урок выстраивается по другой структуре:

В то время, когда вы объясняете школьникам новый материал, ученики с ООП выполняют задание на повторение ранее изученного.

После этого класс выполняет самостоятельную работу для закрепления изученного, а вы объясняете новый материал ученикам из ООП. Объяснение должно быть в доступной форме: каждое слово подкреплено наглядностью и обеспечен постепенный переход от одного действия к другому.

Проверка знаний

Все задания для детей с ООП должны содержать пошаговое выполнение самого задания и отвечать определенному алгоритму действий.

Письменные задания могут быть в форме карточек с опорными словами, иллюстрациями, отражающими алгоритм выполнения в виде схем или таблиц. А во время выполнения устных заданий стоит проговаривать само задание и поощрять учеников повторять задание после вас.

Во время оценки рекомендуется:

использовать индивидуальные шкалы оценок в соответствии с успехами и приложенными усилиями (портфолио);

акцентировать внимание на положительных достижениях;

позволять переделывать задания, с которыми ребенок не справился, и оценивать их.

На уроке стоит избегать публичного выставления оценок, соревнований детей друг с другом, а также не требуйте одновременно дисциплины и ответа от ребенка.

К слову, правительство утвердило новые положения о специальной школе и учебно-реабилитационном центре. Что изменится для детей, их родителей и учителей – читайте в статье.