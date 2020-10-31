Во время пандемии школам советуют проводить педагогические совещания онлайн, чтобы обезопасить всех от заражения. Как сделать это в онлайн-формате – читайте главные советы в материале.

Учителя из Соединенных Штатов поделились полезными советами о том, как не терять эффективности управлять учебным процессом и коммуницировать с коллегами, не подвергая друг друга опасности, пишет издание Edutopia.

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Как проводить учительские совещания во время пандемии: советы

Просмотр общих материалов в удобное время

В США школы сейчас относятся к необходимости встреч с большей гибкостью, чем это было раньше. Так, преподаватели записывают видео или присылают электронное письмо, чтобы сообщить некоторую информацию об определенной ситуации. Раньше же они устраивали встречи офлайн.

Асинхронные встречи

Это предполагает, что в онлайн-формате встречается часть коллектива, которым необходимо что-то обсудить вместе. Остальные учителя просматривают запись собрания тогда, когда им это удобно.

То есть каждый учитель сможет ограничиться несколькими личными встречами, а для того, чтобы быть в курсе событий школы – можно просто просматривать встречи других коллег во время работы по дому или готовки.

Вовлеченность учителей в формирование повестки дня

Американские учителя с помощью инструментов Zoom или другой платформы перед встречей составляют список вопросов, в который каждый может добавить свой. Также есть возможность проголосовать за наиболее актуальные. По результатам определяется список тем, которые обсуждаются на онлайн-встрече.

"Открытые часы"

Также в некоторых школах США решили отказаться от еженедельных и ежемесячных встреч. Теперь администрация несколько раз в неделю делает на несколько часов встречу в Zoom, на которую при необходимости может прийти любой из сотрудников. Так все вместе решают какие-то проблемы.

Совместный документ

Также за время пандемии популярным в школах стал принцип совместной работы над документом в GoogleDocs. То есть создают документ со списком вопросов к обсуждению, все выводится на общий экран и все участники встречи имеют к нему доступ.

Каждый пишет комментарии по решению текущих проблем. После этого модератор совещания координирует окончательное обсуждение. Этот метод не только помогает работать удаленно, но и дает голос большему числу сотрудников, чем традиционные совещания.

К слову, в Минобразования советуют школам после каникул начать обучение дистанционно. Поэтому, многие города прислушались к этому совету, однако другие – допустили учеников на уроки даже в регионах красной зоны. В каких городах школьники вернулись в классы – читайте в материале.