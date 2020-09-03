Как проводить ГИА, заполнять журнал и оценивать учеников: рекомендации для учителей
Ученики с 1 сентября пошли в школу, поэтому учителя снова вернулись к рабочей рутине. Министерство образования и науки предоставило рекомендации для учителей 1 – 4 классов, которые помогут спланировать учебный процесс, провести ГИА и оценить учеников на уроках.
Эти методические рекомендации были обнародованы на сайте МОН.
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В ведомстве отметили, что учебный процесс в 4-м классе, как и ранее, должен быть построен на основе интегрированного подхода. Учителя будут планировать образовательный процесс в произвольной форме с модельными программами и с учетом ученических запросов.
Рекомендации по оценке учеников
Кроме того, в 4-м классе учителям стоит провести формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание осуществляется с помощью:
- наблюдения учителя за учебной деятельностью учащихся;
- анализа портфолио ученических работ, предшествующих знаний учащихся, результатов их работ;
- самооценки и взаимооценки результатов деятельности учащихся;
- оценивания личностного развития;
- приемов обратной связи касательно восприятия и понимания учащимися учебного материала.
Итоговое оценивание является тематическим, семестровым и летним и требует выставления оценок по уровневой шкале: начальный, средний, достаточный и высокий уровни.
Так, итоговое тематическое оценивание проводят с помощью диагностических работ. Они могут быть устными или письменными, в форме тестов, практической работы и тому подобное. Виды оценки, содержание задач педагог выбирает самостоятельно.
В МОН отметили, что обязательным является проведение диагностических работ по учебным предметам: украинский язык, математика и я исследую мир.
Рекомендации по проведению ГИА
В конце учебного процесса в 4-м классе учащиеся должны сдавать Государственную итоговую аттестацию, которая прежде всего помогает проверить качество образовательной деятельности школ и образования. Поэтому результаты ГИА не влияют на переход в 5-ый класс.
ГИА для 4-х классов будут проводить учителя, которые их учили, в их школе. Так, аттестация по украинскому языку и математике является обязательной. На основании результатов годового оценивания и ГИА ученики получают свидетельство о начальном образовании.
Как заполнять классный журнал для начальных классов
Классный журнал для 4-х классов можно заполнять в электронной или бумажной форме. Также некоторые школы могут по желанию создавать документы только в электронной форме.
Отметим, что учителя должны в классный журнал записывать только результаты итогового оценивания – за I, II семестр и учебный год.
Основные требования к ведению классного журнала:
- журнал могут заполнять только классный руководитель и учителя, которые преподают некоторые предметы у учащихся;
- записи в журнале ведутся только на украинском языке, однако допускаются некоторые записи в темах предметов или домашнем задании соответствующим иностранным языком;
- даты и содержание уроков нужно записывать в соответствии с календарно-тематическим планированием и расписанием.