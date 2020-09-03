Ученики с 1 сентября пошли в школу, поэтому учителя снова вернулись к рабочей рутине. Министерство образования и науки предоставило рекомендации для учителей 1 – 4 классов, которые помогут спланировать учебный процесс, провести ГИА и оценить учеников на уроках.

Эти методические рекомендации были обнародованы на сайте МОН.

Интересно С 1 сентября 200 тысяч учеников перешли на обучение на украинском языке

В ведомстве отметили, что учебный процесс в 4-м классе, как и ранее, должен быть построен на основе интегрированного подхода. Учителя будут планировать образовательный процесс в произвольной форме с модельными программами и с учетом ученических запросов.

Рекомендации по оценке учеников

Кроме того, в 4-м классе учителям стоит провести формирующее и итоговое оценивание. Формирующее оценивание осуществляется с помощью:

наблюдения учителя за учебной деятельностью учащихся;

анализа портфолио ученических работ, предшествующих знаний учащихся, результатов их работ;

самооценки и взаимооценки результатов деятельности учащихся;

оценивания личностного развития;

приемов обратной связи касательно восприятия и понимания учащимися учебного материала.

Итоговое оценивание является тематическим, семестровым и летним и требует выставления оценок по уровневой шкале: начальный, средний, достаточный и высокий уровни.

Так, итоговое тематическое оценивание проводят с помощью диагностических работ. Они могут быть устными или письменными, в форме тестов, практической работы и тому подобное. Виды оценки, содержание задач педагог выбирает самостоятельно.

В МОН отметили, что обязательным является проведение диагностических работ по учебным предметам: украинский язык, математика и я исследую мир.

Рекомендации по проведению ГИА

В конце учебного процесса в 4-м классе учащиеся должны сдавать Государственную итоговую аттестацию, которая прежде всего помогает проверить качество образовательной деятельности школ и образования. Поэтому результаты ГИА не влияют на переход в 5-ый класс.

ГИА для 4-х классов будут проводить учителя, которые их учили, в их школе. Так, аттестация по украинскому языку и математике является обязательной. На основании результатов годового оценивания и ГИА ученики получают свидетельство о начальном образовании.

Как заполнять классный журнал для начальных классов

Классный журнал для 4-х классов можно заполнять в электронной или бумажной форме. Также некоторые школы могут по желанию создавать документы только в электронной форме.

Отметим, что учителя должны в классный журнал записывать только результаты итогового оценивания – за I, II семестр и учебный год.

Основные требования к ведению классного журнала:

журнал могут заполнять только классный руководитель и учителя, которые преподают некоторые предметы у учащихся;

записи в журнале ведутся только на украинском языке, однако допускаются некоторые записи в темах предметов или домашнем задании соответствующим иностранным языком;

даты и содержание уроков нужно записывать в соответствии с календарно-тематическим планированием и расписанием.

Более правил – читайте по ссылке.