Илье Марковичу – 70 лет. Более половины жизни он преподает в физико-математическом лицее №27.

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За несколько дней до начала нового учебного года мужчина был в окружении коллег на ежегодной педконференции. Там его встретили аплодисментами. На мероприятие Илья Гельфгат пришел без ордена на рубашке.

Было бы сейчас более важно не пенсионеров-учителей награждать, а сделать шаг навстречу молодым учителям, которых у нас катастрофически мало,

– сказал учитель.

Ежегодно выпускники Гельфгата получают максимальные баллы на внешнем независимом оценивании. Семь его учеников получили медали, в том числе золото, на международной олимпиаде по физике.



Гельфгат с учеником в лицее / Скриншот с видео

Гельфгат считает, что преподавать легче, если использовать интернет и оборудование. Однако и без этого можно научить, если учитель действительно этого хочет.

"Можно на лавочке, можно без интернета. Проводили мы и в скверике (уроки – 24 канал). Разбирались и неплохо получалось. Нет понятия однозначного "идеальный урок". Все определяется эмоциональной формой", – отметил учитель.

Гельфгат сначала опасался учеников

Илью Марковича когда-то учителем сделали обстоятельства. На первых уроках он даже опасался учеников, а теперь создает методички и сборки задач, чтобы было интересно учиться школьникам по всей стране.



Мужчина не планировал стать учителем / Скриншот с видео

Гельфгат рассказал, что его очень хорошо учили математике, однако с физикой была беда. Мужчине было интересно, как все устроено, а найти информацию было негде.

Интернета, как вы догадываетесь, не было. Электричество уже было. Книг тоже практически не было. Я пошел в университет на физику. Если честно, тогда не собирался быть учителем,

– отметил Гельфгат.

Учеников Гельфгата еще до выпуска из школы знают даже в других странах.

Гельфгат: Мы близки к точке невозврата

Учитель уверен, что учебное заведение должно убедить ребенка, что быть умным – престижно. Однако он переживает, что образовательная система с этой ролью уже для учителей не справляется.

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"Не будет учителей – не будет образования. Мы уже очень близки к точке невозврата. Очень близки. На нашей профессии идут люди, которых нигде больше не возьмут. 110, 115, 120 баллов по ВНО – это ничто. Правда, большинство этих людей потом не идут в школу (учить – 24 канал). Дипломы получают – "может быть" и Слава Богу. Вот это ужасно", – сказал учитель.

Чтобы мы сейчас не делали, если не будет нового поколения учителей – война проиграна. Я имею в виду образование,

– добавил Гельфгат.

Герой Украины: секретов нет

Герой Украины секрета из того, как дать глубокие знания ребенку, не делает. Заверил, что его просто нет.

"Физика изучается 5 лет – вот 5 лет детей нужно учить. Если за 20 минут броситься и начинать готовить к ВНО – извините...", – подытожил Гельфгат.