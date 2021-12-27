Как провести зимние каникулы с пользой: оригинальные советы для учеников

Листание ленты соцсетей, просмотр фильмов и поедание мандарин – именно так дети планируют проводить зимние каникулы. Но перечисленные вещи не дадут необходимый заряд энергии и яркие впечатления. Поэтому читайте советы, как с пользой провести каникулы.

Эксперты онлайн-школи "На Урок" подготовили подборку интересных идей, которые помогут сделать новогодние каникулы незабываемыми.

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Советы, как с пользой провести каникулы

Выключите мозг

Обучение в школе – это похоже на работу с плотным графиком и нагрузкой. И даже если вам это нравится, то отдыхать все равно стоит. Или хотя бы сменить деятельность – это поможет вернуться к учебе с еще большей жаждой.

Качественно "переключиться" от учебы поможет досуг, не предполагающий интеллектуальную работу. Например, можно сделать подарки родным (или себе) собственноручно. Это поможет расслабиться," выключить " мозг и тревожные мысли о школе. Выбирайте досуг, который вам больше всего по душе.

Ребенок делает новогоднюю открытку / Фото reallygoodstuff

Создайте план отдыха

Британские ученые доказали, что невозможно хорошо учиться и достигать образовательных вершин без качественного отдыха. Интересно, что ученые советуют выделять для отдыха несколько часов каждый вечер, два дня в неделю и 14 дней раз в полгода.

К сожалению, в школе нас учат тому, как работать, но не учат, как отдыхать. Так как провести каникулы так, чтобы наполниться силами на дальнейшее обучение? Для этого составьте план отдыха.

Например, на понедельник и вторник можно запланировать киновечер новогодних фильмов со всей семьей, а четверг и пятницу выделить для посиделок с друзьями или одноклассниками.

И обязательно добавьте к плану активный отдых: посещение катка, катание на санках, зимний пикник у костра. Запланируйте как можно больше занятий, о которых можно будет вспоминать в течение года. И делайте больше фото и видео.

Ребенок катается на санках / Фото punchbowl

Соблюдайте баланс досуга и пользы

Если вы хотите провести каникулы так, чтобы потом чувствовать прилив сил, тогда обязательно стоит сохранять баланс разных видов отдыха. Запишите несколько видов досуга, которые вам по душе, и следите, чтобы каждому из занятий уделялось достаточно времени (время с друзьями, время с семьей, активный, спокойный отдых).

В список обязательно добавьте пункт "время на саморазвитие". Так вы будете чувствовать себя увереннее на уроках и меньше нервничать на контрольных.

И если вы качественно будете отдыхать, то, поверьте, вам захочется научиться новому и наверстать пробелы в знаниях! Это особенно актуально для тех школьников, которые готовятся сдавать ВНО. Здесь пригодятся тематические онлайн-курсы, которые можно проходить без лишней нагрузки.

Редакция "Образование 24" желает школьникам и учителям легких и одновременно продуктивных каникул.