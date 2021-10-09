Как провести воспитательный час ко Дню защитников и защитниц Украины: идеи, материалы и видео

Последние 7 лет в Украине 14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины. Главная цель празднования – напомнить каждому гражданину, что защита Родины – это высший долг. И традиционно к этому празднику учителя готовят воспитательные часы, чтобы ученики помнили о подвигах героев.

В этот день, 14 октября, педагоги ежегодно проводят тематические воспитательные часы и внеклассные мероприятия. Ниже читайте крутые идеи, полезные советы и качественные материалы, которые помогут провести урок ко Дню защитников и защитниц Украины.

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Видео и материалы к уроку

Отметим, что Украинский институт национальной памяти в проекте "Диалоги о войне" записал три видеоразговора ученицы с ветеранами современной российско-украинской войны. Их можно использовать для подготовки к тематическому уроку.

Диалоги посвящены темам:

Что такое война?

Почему Россия стремится захватить Украину?

Что такое современная российско-украинская война?

Уроки рассчитаны на учеников 5 – 7 классов. Также УИНП разработал методические материалы на эту тему. Они содержат три тематические мануалы к занятию с возможными вариациями задач по обработке видео.

Как провести воспитательный час ко Дню защитников и защитниц Украины

Беседа "Почему нужно защищать Родину?"

Методические рекомендации к использованию в образовательном пространстве проекта "Диалоги о войне" можно скачать по ссылке

Учитель обязательно должен спросить детей, понимают ли они значение понятия "Родина". Пусть школьники подумают, почему сознательные граждане должны защищать свое государство.

Также пусть школьники выскажутся, как можно защищать Родину (с оружием в руках, словом, воспитанием молодежи и т.д.).

После этого предложите школьникам послушать высказывания известных деятелей истории и культуры о Родине и патриотизме. Попросите детей внимательно проанализировать каждую фразу и объяснить ее главную идею:

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. (Дж. Г. Байрон)

В доме своя и правда, и сила, и воля. (Т. Шевченко)

Осознанная любовь к своему народу не совмещается с ненавистью к другим. (Д. Лихачев)

Для Родины надо жертвовать даже славой. (Латинская пословица)

Для нас дорогие родители, дорогие дети, близкие, родственники; но все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове "Отечество". (Цицерон)

Родину любят не за то, что она велика, а за то, что своя. (Сенека)

Успех одного отважного человека всегда побуждает к упорству и мужеству целое поколение. (О. де Бальзак)

Настоящий патриотизм не в восхвалении своей Родины, а в работе в пользу и в исправлении ошибок. (П. Капица)

Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для Родины. (Д. Кеннеди)

Патриотизм – чувство застенчивое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше молча работай во имя ее блага и могущества. (В. Сухомлинский)

После обсуждения попросите школьников придумать собственные высказывания о Родине, патриотизме, свободе и тому подобное.

Почему до сих пор существует потребность защищаться? Спросите детей, что выгоднее для страны – мир или война? Конечно, в наше время вложение средств в развитие государства значительно выгоднее захвата новых территорий.

Поскольку не все страны развиваются равномерно, до сих пор есть те, кто подвергается захватнической лихорадке. Обычно это бедные государства, в которых действует старая ментальность, согласно которой война является способом доведения национального превосходства.

Спросите детей, выигрывают ли такие страны? Они приносят в жертву экономическую выгоду ради международного положения, содержание устаревших политических режимов, авторитета среди собственных граждан.

Упражнение "Работаем с понятиями"

Задачи на логику всегда пользуются популярностью среди школьников. Поэтому предложите им поработать с анаграммами, касающимися Дня защитника Украины.

ЕЧСЬТ (честь);

БОВО’КОЯЗ (обов’язок);

ЕНЕЛЗАНІЖЬТС (незалежність);

ОБВОСАД (свобода);

КАОКЗ (козак);

ТАПТОРІ (патріот);

РОЗЇГЕМ (героїзм);

ДОЛЕРБОЦЬВО (доброволець).

После завершения работы попросите школьников дать краткое определение для каждого слова и составить с ними предложения (повествовательное, вопросительное или побудительное).

Создание тематических поделок

Предложите детям проявить свою креативность и изготовить поделки ко Дню защитников и защитниц Украины. Готовые изделия можно подарить гостям (ветеранам, воинам АТО), добавить в экспозицию школьного музея или собрать в отдельную тематическую выставку.

При этом поделки можно создать заранее или во время воспитательного часа.

Идеи для создания праздничных изделий:

нарисовать казацкую хоругвь или символ школы;

создать поздравительную открытку или медаль для защитника;

изготовить подарки с оригами или папье-маше;

подготовить стенд памяти о местных героях и выдающихся деятелях.

Школьные конфликты сквозь призму исторических

Объясните детям, что понятия "собственной территории" и "личных границ" действуют как в отношении стран, так и личностей. Мотивы для вмешательства в дела страны имеют много общего с вмешательством в личную жизнь, а страна-агрессор, как хулиган, использует манипуляции.

Представим несколько конфликтных ситуаций:

Две одноклассницы были лучшими подругами, и вдруг серьезно поссорились. Одна из них на перемене вытащила ручку из рюкзака другой. Когда пострадавшая пожаловалась учителю, вторая оправдывается: "Я эту ручку подарила. Поскольку мы теперь не друзья, я забираю ее назад".

Кто прав, а кто нарушил границы? Расторжение дружбы не требует возврата подарков, хотя данный поступок можно сделать по собственной воле. В противном случае "возвращение дара" считается обычной кражей.

Есть двое друзей-парней. Один из них увидел во дворе новеньких и подошел, чтобы познакомиться. Это вызвало недовольство у другого: "Ты должен есть в столовой только со мной, просить что-то только у меня. Иначе это предательство".

Встречали ли дети подобное поведение в жизни? Известно ли им, что оно является примером типичного отношения государств-империй к своим колониям. Подобная "дружба" предполагает продажу товаров или политические отношения только при посредничестве империи.

Викторина "Путешествие по тропам защитников Украины"

Ваши ученики непременно немало знают о выдающихся защитниках Украины и их подвигах. Поэтому предложите детям принять участие в интересной и познавательной викторине. Это позволит проверить знания школьников и заинтересовать их изучением истории.

Проводить такую ​​викторину можно в стандартном формате (вопросы – ответы) или использовав онлайн-тесты "На Урок". Задания могут касаться материала различных предметов (истории Украины, украинской литературы, гражданского образования и т.д.).

Варианты готовых заданий для проведения викторины:

После проведения викторины устройте обсуждение проблемных вопросов. Также стоит наградить лучших знатоков истории украинского героизма.

Создание сюжета "Истории защитника"

Спросите школьников, знают ли они, кто из известных личностей в разные времена защищал Украину. Пусть дети попробуют понять мотивы поступков того или иного деятеля, определить успешность и последствия его борьбы.

Чтобы ученикам было проще, предложите им составить и представить истории выдающихся деятелей, используя метод сторителинга. Такие рассказы можно подготовить заранее (накануне проведения воспитательного часа).

Другой вариант – подобрать несколько источников информации (материалы учебников, научные статьи, документальные фильмы, изображения и т.п.), предложить школьникам выбрать свой сюжет и создать такую ​​историю непосредственно во время воспитательного часа.

Мини-проект "Защитницы Украины"

Расскажите детям, что с давних времен на защиту украинских земель становились не только мужчины, но и женщины. Например, княгиня Ольга, Елена Телига, Людмила Павличенко – одни из самых известных защитниц Украины. А сейчас тысячи женщин совместно с мужчинами защищают украинскую независимость на Востоке Украины.

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И в каждом населенном пункте нашего государства есть выдающиеся деятельницы, которые боролись за Украину и ее независимость. Поэтому предложите школьникам провести небольшое исследование и узнать о них как можно больше. Дети должны узнать об истории и подвигах этих женщин, а затем подготовить рассказ или презентацию.

Мозговой штурм "Делаем Украину сильнее"

Напомните детям, что защита Украины – это обязанность каждого гражданина. Главное – достигать взаимопонимания и уметь объединяться для достижения общей цели.

Чтобы ученики лучше это поняли, предложите им объединиться в 4 команды. Каждая из них должна рассмотреть основополагающие принципы, которые помогут Украине стать еще сильнее и успешнее. Дети должны посмотреть на эти вопросы с точки зрения политиков, журналистов, военных и учителей.

Каждая команда будет иметь до 7 минут на то, чтобы сформулировать по 5 принципов. После этого за 3 минуты члены каждой команды выбирают 2 – 3 лучшие идеи. Дальше – капитаны должны презентовать идеи каждой группы для всех участников мозгового штурма.