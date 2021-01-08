В современном мире учителям бывает сложно заинтересовать и мотивировать учеников к получению знаний. Поэтому мы подготовили полезные советы, которые помогут учителю удерживать внимание ученика в течение всего урока.

Эксперты рекомендуют использовать для уроков интерактивные доски. Но, кроме этого, можно удержать детское внимание и другими методами, сообщает издание Education.

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Психологи поговорили с учителями, чтобы помочь сделать ваш урок интересным и более адаптивным под современных школьников. Вот главные советы:

Создайте настроение своего урока

Ученики более восторженно слушают учителя, рассказывает то, о чем можно прочитать в учебнике. Ведь обычная сухая лекция воспринимается гораздо хуже, чем речь с эмоциональной окраской и интересными фактами.

А если лекция еще и будет подаваться с частицей юмора – это увеличит уровень усвоения материала. Эксперты говорят, что открывать детям новые знания без позитива категорически запрещено.

А с использованием интерактивной доски можно воспроизводить смешные задания по предмету. Интереснее смотреть, когда пример по математике написан в форме смайлика или облачка, чем обычной строкой.

Не злоупотребляйте датами

Обычно в школе было сложнее запомнить даты. Особенно, когда их много и еще и по различным предметам. А интерактивная панель позволяет работать с датами многими интересными способами. Можно создавать облака из дат или просто делать задания на соответствие. Нужно только подобрать сервис для работы на уроке.

Кроме того, сделайте так, чтобы у детей возникали ассоциации. Ведь когда у учеников есть конкретные ассоциации с каждой датой, то они вспомнят ее даже через несколько лет. И учителю так проще контролировать уровень изучения информации.

Задействуйте больше каналов восприятия

Ведь когда дети просто видят материал для изучения, то каждый трактует так, как он сам это понял. Из-за этого ученики могут теряться и начинают искать ответы в собственной голове, которые не всегда верны. Поэтому учитель должен доносить информацию комплексно.

Еще лучше, если объект изучения можно увидеть или потрогать. Для этого можно использовать интерактивную доску, которая предоставляет возможность взаимодействия с виртуальными объектами.

Устраивайте викторины и квесты

Самостоятельной работой в традиционном виде уже никого не удивишь. Вместе с тем новая школа дает множество возможностей для креатива в этом направлении. Различные сервисы дают возможность создать интересные варианты для проверок знаний.

Можно скрыть подсказки в разных местах класса, чтобы дети самостоятельно нашли, или провести квест вообще на территории школы. Такая форма работы на уроке в любом случае заинтересует школьников. А если еще и придумать приз, то дети точно будут в восторге.