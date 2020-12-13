Часто в школах ситуация складывается так, что учителю необходимо провести урок в другом классе. И учителя уверяют, что есть некоторые правила, которые не стоит нарушать на чужом уроке во время замены.

Замена на уроке – это типичная ситуация в украинской школе. Однако, по законодательству, о замене необходимо предупреждать заблаговременно, при этом учитель имеет право отказаться, чтобы подготовиться к своему следующему уроку, сообщает издание "ВсеОсвіта".

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Однако ни в одном официальном документе невозможно предусмотреть все спорные моменты работы и способы их решения, а также невозможно учесть все форсмажорные обстоятельства. Поэтому учителям приходится выходить на замену.

Как провести урок во время замены в начальных классах

Учитель начальных классов дал несколько советов, как эффективно провести урок без подготовки и чего делать нельзя.

Когда только зашли в класс

Момент, когда учитель заходит в класс – самый важный. Эффективность урока будет зависеть именно от первой его минуты. В частности, урок стоит начать так, чтобы дети не успели осознать, что у них другой учитель. То есть с первых минут нужно чем-то увлечь учеников.



Попробуйте сразу заинтересовать учеников на уроке / Фото "Конкурент"

Также учителю не стоит говорить: "Добрый день. Меня зовут ... Сегодняшний урок математики проведу у вас я". Такие слова настраивают на негативные эмоции и будут отбивать у детей желание учиться.

При этом можно начать урок с эмоциональной настройки. Например: "Наконец-то я могу научиться чему-то не только от своих учеников, но и от вас".

Сравнение – табу

Очень часто учителя прибегают к приему, когда сравнивают класс, где заменяют урок, с классом, классным руководителем которого они являются. Но этот прием неудачный. Любое сравнение – негативное.

Так, если учитель скажет "Вы лучше, чем мои ученики" или "А мои ученики уже это знают", то хотя бы один ученик передаст эти слова тем детям, с которыми их сравнили. Это подорвет ваш авторитет.

Оценка за урок

К этому вопросу надо отнестись очень осторожно. Если вы поставите хорошую оценку тому ученику, у которого низкий средний балл, это может стать этапом формирования недоверия ученика к своему учителю. И наоборот, если поставите низкую оценку ученице, у которой высокий средний балл, это станет первым шагом к формированию негативного отношения ученицы к вам.

Поэтому, лучше всего во время замены – оценивать работу учеников вербально, даже в средней школе. И обязательно похвалите учеников за старания.

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Образ учителя

О каждом педагоге у детей складывается образ: та учительница всегда веселая, а тот учитель очень серьезный и тому подобное.

Такие истории известны учителям, особенно в начальной школе. Удачным приемом во время проведения урока на замене будет смена образа. Если среди детей ширятся истории, что вы очень строги, попробуйте вести себя, как самый веселый учитель. Или когда о вас говорят, как о самом веселом учителе, попробуйте быть более серьезным.

Важные фразы в конце урока

Заканчивать урок лучше всего приятными фразами для детей об их классе. Например: