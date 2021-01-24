Как провести урок физической культуры в условиях дистанционного обучения: советы
Физическую культуру тоже можно преподавать дистанционно, хотя на первый взгляд это может казаться сложно. Так как спортивные дисциплины требуют инвентаря, пространства и личного присутствия учителя. Тем не менее и здесь можно найти альтернативы.
Учитель физкультуры Дмитрий Лазебный-Чоловский поделился собственным опытом и рассказал о смелых экспериментах в дистанционном обучении, сообщает издание "На урок".
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Как провести урок физической культуры дистанционно
Онлайн-платформы для общения с учениками
Для организации дистанционных уроков по физкультуре необходимо заблаговременное планирование. Поэтому учитель советует быть гибкими, экспериментировать и подстраиваться под реалии и собственные предпочтения.
А в реализации креативных замыслов для урока вам помогут такие современные онлайн-ресурсы:
- Google Classroom – на этом сервисе можно проводить тесты, викторины, делиться впечатлениями от урока, отправлять обратную связь и общаться с детьми и тому подобное.
- Viber, Telegram, Direct в Instagram, Messenger в Facebook – эти мессенджеры подходят для удобного общения с учениками. Там можно создать как индивидуальный, так и групповой чат.
А если у детей или родителей возникнут вопросы к выполнению какого-либо упражнения, они могут поставить их в мессенджере и даже получить видеоответ.
- YouTube и Google Drive – это удобные платформы для размещения видеоуроков и других материалов для учащихся. Загружайте на них отснятый материал и делитесь ссылкой с учениками.
- Skype, Zoom и Google meet – там можно создать видеочаты для проведения дистанционного урока физкультуры в реальном времени. Учитель рассказал, что его видеоурок длится 25 – 30 минут. За это время необходимо провести три этапа работы: разминку, основную часть и заминку.
Еще один учитель рассказал, что он записывает на телефон видео в пустом спортзале, затем обрабатывает их и отправляет ученикам.
Виды домашней работы и оценивание
Эксперт отмечает, что важным критерием оценивания ученика является заинтересованность ребенка в уроке. Но как оценить результаты учащихся дистанционно? Для этого можно использовать такие задания:
- Интерактивные задания – можно предложить угадать вид спорта по картинке, составить кроссворд и тому подобное.
- Физические задания – блок физических упражнений, насыщенный урок и тому подобное.
- Работа в видеочатах без домашнего задания – если ученик активно работает вместе с вами в видеочате, можно оценить его старания просто в прямом эфире.
- Ответ на вопрос или решение небольшой задачи самостоятельно.
- Танцевальные вызовы, задачи с использованием фитнес-приложений и похожие активности.
Как привлекать детей к уроку? Пусть на каждый урок один ребенок предлагает свое упражнение. Это позволит ученикам чувствовать себя важными и полезными. К тому же, им интересно выполнять упражнения, которые они сами готовят.
Дмитрий Лазебный-Чоловский уверяет, что процесс организации дистанционного образования в школе очень зависит от администрации заведения, возможностей предмета и отдельно учителя.
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