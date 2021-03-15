Для каждого первоклассника может быть сложным начало школьной жизни, так как его ждут необычные условия: другое расписание дня, новая социальная роль, новые обязанности и тому подобное. А родителям придется часто общаться с учителем.

Нужно, чтобы период адаптации проходил максимально быстро и комфортно. И задача учителя и родителей – постоянно коммуницировать. Как провести собрание для родителей будущих первоклассников – читайте несколько идей и упражнений, которые можно использовать учителю.

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По словам экспертов, стоит строить доброжелательные отношения с родителями уже с первых встреч.

Как провести учителю собрание для родителей будущих первоклассников

Упражнение "Знакомство"

Все родители считают, что их ребенок – самый лучший. Поэтому стоит позволить родителям рассказать о сильных сторонах и предпочтениях своего ребенка, чтобы учитель больше узнал о своих будущих учениках.

Для этого педагог должен предварительно подготовить листы с шаблонами, с помощью которых родители расскажут о своем ребенке, записав его имя, характер, предпочтения, способности и прочее.

Упражнение "Серьезный момент"

Первые школьные дни для ребенка – это один из самых серьезных моментов в его жизни. Однако, родители не всегда сами понимают, что означает "серьезный момент" для их малыша.

Поэтому предложите родителям по очереди привести примеры того, что может считаться серьезным моментом в жизни первоклассника. Например:

необходимость соблюдать правила и концентрироваться во время урока,

новый коллектив,

большая нагрузка,

новый формат отношений с другими и тому подобное.

Скажите родителям, что для того, чтобы будущие ученики легче адаптировались к началу школы, задача родителей – предварительно подготовить ребенка к этому этапу.

Как определить, готов ли ребенок начинать обучение в школе? Существуют диагностики по определению уровня знаний и умений, которыми должен обладать будущий первоклассник. В частности, ребенок должен быть готов начать учиться.

Упражнение "Как и когда похвалить ребенка"

Родители тоже должны быть готовы к успехам ребенка и уметь правильно его поощрять.

К примеру, обратите внимание на общую особенность, что когда ребенок становится школьником, он резко получает меньше похвалы от родителей. Но именно в этот период детей нужно хвалить чаще. Добавим, что:

искренняя похвала формирует доверительные отношения между взрослым и ребенком;

обоснованная похвала формирует уверенность в себе, учите не бояться ошибаться и делать уроки из своих ошибок;

своевременная похвала поддерживает мотивацию.

Поэтому учитель может во время собрания предложить родителям по очереди привести примеры, как именно они хвалят ребенка. И обязательно напомните, что родителям необходимо разделять похвалу и критику, хвалить заслуженно и делиться с детьми своими чувствами.



Собрание с родителями / Фото mysl.kazgazeta.kz

Упражнение "Продолжите предложение"

С помощью этого упражнения можно предложить родителям обменяться мнениями, выразить свои страхи или надежды по поводу школьной жизни их детей.

Для этого задайте родителям определенный вопрос на обсуждение. Например, легко ли им удается найти общий язык со своими детьми, с увлечением ли дети ждут первого сентября и другое.

Также предложите несколькими словами продолжить предложение. Например:

"Чтобы понять своего ребенка, я...",

"Чтобы подготовить к новому режиму своего ребенка, я..." и прочее.

Эксперты отмечают, что именно от коммуникации родителей и учителя зависит, будет ли ребенок чувствовать себя счастливым и с удовольствием учиться в школе.