Эксперты советуют сначала проводить собрания-тренинги, которые сплотят родителей и помогут понять школьные правила.

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Идеи, как провести родительское собрание в начале года

Знакомство

Начать собрание эксперты рекомендуют упражнением «Круг знакомств». Оно поможет быстро найти общие интересы родителей и заручиться их поддержкой.

Подготовьте ряд вопросов или предложений, например:

У меня есть сын / дочь;

Мой ребенок интересуется машинами / лошадьми / любит рисовать;

Я работаю айтишником / я работаю в гуманитарной сфере;

Мой ребенок интроверт / мой ребенок гиперактивный;

Я сортирую мусор / интересуюсь благотворительностью и тому подобное.

С помощью такого упражнения родители запомнят друг друга как людей, имеющих общие интересы. Это увеличит доверие и вызовет интерес друг к другу.

Затем можно провести более детальное знакомство, попросив родителей назвать имена и фамилии, образование или иные детали по желанию. Учителю желательно рассказать и о своем педагогическом опыте.

Интересный совет! Родители приходят в класс с собственными представлениями о воспитании и ожиданиями, поэтому учителю заранее надо их узнать. Чтобы понять ожидания, проведите анкетирование или попросите родителей написать их на отдельных листах (ожидание от учебного процесса).

Объясните особенности обучения в школе

В украинских школах недавно начали реформу НУШ, поэтому не все с ней хорошо знакомы. Большинство родителей имеет классические представления о школе, требования, стандарты и собственное участие в образовательном процессе.

Поэтому одна из важнейших задач учителей на собрании – объяснить различия между старой и новой школой и рассказать особенности НУШ.

В частности, подготовьте ответы на следующие вопросы:

Что такое Новая украинская школа?

Чем она отличается от классической?

Что такое "педагогика партнерства" и к чему готовиться родителям?

Как это повлияет на обучение детей?

Каковы новые стандарты и требования?

Объяснить это все можно устно или письменно, прислав или распечатав памятку.

Расскажите о формате взаимодействия

Исследования показывают, что больше всего родителей интересуют индивидуальные встречи, где они могут узнать об успехах детей и получить ответы на вопросы. Поэтому на первом собрании согласуйте индивидуальный формат – его условия и график.

Обсудите, как будет удобно вам и родителям. Например, встречаться в определенные дни, отводя по 15 минут на общение с каждым из родителей, общаться в соцсетях или отправлять «письма успешности» с прогрессом ребенка.

Анкетирование

Каждая семья имеет свои традиции воспитания, характер и проблемы. Поскольку НУШ пропагандирует индивидуальный подход, используйте анкеты, чтобы индивидуализировать общение с отдельными учениками.

В анкету можно внести следующие вопросы:

Есть ли старшие / младшие сестры и братья?

Был ли ребенок в детсаду, охотно ли его посещал?

Какие формы поощрения вы применяете дома, какие наказания используете?

Есть ли у ребенка дома постоянные обязанности? Какие именно?

Укажите уровень подготовки малыша. Умеет ли ребенок читать? Умеет писать? Какие знания имеет по математике и тому подобное.

Особенности характера ребенка (спокойный, подвижный, стеснительный, активный, интровертный / экстравертный и тому подобное), как общается со сверстниками / взрослыми (инициативный, ожидает, когда с ним заговорят, избегает общения)

Какие игры предпочитает? (настольные, подвижные, индивидуальные, коллективные)

Состояние здоровья ребенка.

Готовили ли вы специально ребенка к школе? В каких заведениях?

Дополнительно хотите сообщить о ребенке?

Профессия, должность, место работы, рабочий телефон родителей – по желанию. Домашний адрес.

Элементы тренинга и упражнения для родителей

Классические родительские собрания проводятся в форме отчета, но в последнее время все большую популярность приобретают сборы-тренинги, где родители могут выполнить психологические упражнения, которые помогут им понять работу учителей.

Родительское собрание в классе / Фото euroradio.fm

Как показывают исследования, такой тип взаимодействия помогает снизить количество претензий и вопросов к педагогам.

Для этого попробуйте следующие упражнения:

Упражнение "продолжите предложение"

Эта задача поможет родителям обменяться мнениями, выразить свои страхи или надежды по поводу школьной жизни детей. Для этого задайте на обсуждение определенный вопрос, или предложите несколькими словами продолжить предложение.

Например: "Чтобы понять своего ребенка, я..."; "Чтобы подготовить своего ребенка к новому режиму, я..."; "Чтобы заинтересовать ребенка работой/поездкой, я..." и прочее. Это поможет учителю индивидуализировать подход к каждому ученику.

Решение педагогических ситуаций

Это упражнение поможет родителям лучше понять учителя и отработать алгоритм действий в распространенных ситуациях. Ведь проговаривания таких конфликтных ситуаций поможет меньше обвинять педагогов и выбрать эффективное решение.

Ситуации для решения (можно выбрать те, что случались в вашей практике). Например:

Вы узнаете, что ваш ребенок травит другого. Ваши действия?

После 10 дней обучения ребенок отказывается ходить в школу, посещать музыкальную или спортивную секцию. Ваши действия?

Ребенок принес домой чужую вещь. Что бы вы сделали?

Ребенку не дается определенный предмет, например, математика? Как вы к этому относитесь?

Вы позвали ребенка обедать или делать уроки. Но малыш отказался, потому что занят игрой или рисованием. Какой будет ваша реакция?

Ребенок неправильно выполнил домашнее задание и отказывается переделывать его или признавать ошибки. Что вы ей скажете?

Упражнение "круг ответственности и обязанностей"

Чтобы показать важность педагогики партнерства, выполните упражнение, которое продемонстрирует что успех обучения зависит от каждого участника обучения.

Для этого объедините родителей в три группы "Ребенок", "Родители" и "Учитель", и предложите дать пространный ответ на вопрос: "Что я должен делать в школе?". Затем обсудите ответы. Вполне вероятно, что у одной группы родителей ожидания и круг обязанностей могут отличаться от другой.

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По словам экспертов, от коммуникации родителей и учителя также зависит, будет ли чувствовать ребенок удовольствие от обучения, удастся ли вовремя заметить и преодолеть проблемы. Поэтому используйте собрание, чтобы задать правильный тон и настроить родителей на активное участие.