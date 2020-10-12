Двигательная активность очень важна для детей, ведь без нее они быстро устают. И если при обычном оффлайн обучении школьники могли избавиться от лишнего энергии на переменах со сверстниками, то из-за дистанционного обучения это стало невозможным.

Поэтому издание "На урок" подготовило несколько веселых упражнений для перерывов, которые помогут отдохнуть и быстро перезагрузиться при дистанционном обучении.

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Школьная жизнь побуждает общаться и совершенствовать коммуникативные навыки и дистанционный формат обучения – не повод забыть о совместном веселье. Эксперты уверяют, что стоит только расширить свои фантазии и найти новые способы для командного взаимодействия.

6 игр для дистанционного перерыва в Zoom

Танец-сосулька

Это очень веселое занятие, которое похоже на игру "Море волнуется раз". Скажите, чтобы дети стали перед камерой и включите веселую музыку, чтобы ученики танцевали, как им заблагорассудится. А когда учитель выключает музыку, все дети должны замереть – превратиться в сосульку.

А тот, кто остановится последним, должен закончить игру и помочь учителю следить за соблюдением правил участниками.

Детектив

Эта игра поможет детям развить наблюдательность и внимательность. Учитель должен выбрать одного ученика, который будет детективом, и попросить его выключить микрофон (звук) в Zoom, закрыть глаза и сосчитать до тридцати.

За это время выберите ученика, который будет "плохишом". Этот игрок начинает действие, например, хлопает в ладоши. Все остальные дети повторяют за ним, то есть также хлопают в ладоши.



Дети играют на перемене во время онлайн-обучения / Фото encrypted

Когда детектив заканчивает считать, он открывает глаза и наблюдает за группой. Когда "плохой персонаж" уверен, что детектив смотрит на другого, он меняет действие. Например, хлопает себя по плечу. Все остальные ученики также должны менять свои действия.

Зато детектив имеет три попытки, чтобы угадать, кто из учеников играет негодяя.

Рисование на ощупь

Для этого занятия нужно лишь несколько минут, но это поможет детям получить веселое настроение. Попросите учеников подготовить книгу в твердой обложке, чистый лист, карандаш или ручку. Придумайте, что именно им нужно нарисовать. Например, сердце, дерево или котика.

Каждый ученик должен положить книгу с листом бумаги себе на голову и нарисовать задуман предмет за 1 минуту. А потом дети снимают свои рисунки с головы и показывают их классу.

Цепочка сюжетов

Начните рассказ с "крючка", который заинтересует класс. Например, "Однажды я шел по темному лесу. Я думал, что я один, и вдруг..." Выберите ученика, который продолжит рассказ (одно или два предложения). Затем скажите, чтобы следующий ученик продолжал рассказ. Продолжайте, пока каждый желающий не дополнит историю. В конце доведите рассказ до логического финала.

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Увлекательные конструкторы

Можно сделать конструктор из спичек или цветных ватных палочек. Попросите детей заранее раскрасить кончики ватных палочек или спичек в любые цвета. Подготовьте схемы, по которым они должны собрать самодельный конструктор.

Каждый ученик должен как можно скорее собрать необходимые фигурки из ватных палочек по схеме учителя.

Веселые танцы

Устройте с учениками небольшую дискотеку. Включите динамическую танцевальную музыку и выберите ученика, который будет показывать движения или включите видео. Благодаря этой дискотеке дети не только весело проведут перерыв, но и будут развивать координацию, реакцию и двигательную память.