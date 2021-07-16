Кроме прогулок жаркими вечерами с друзьями и активного отдыха советуем уделить немного времени и новым интересным знаниям, которых не научат в школах. Предлагаем вашему вниманию подборку 5 бесплатных возможностей для украинских школьников, которые доступны этим летом.

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Летние школы Малой академии наук

В этом году Малая академия наук решила наследовать современные тренды и проводит занятия в летних школах в онлайн-формате. Идея проекта – собрать заинтересованную в определенной области науки молодежь, которая хочет учиться новому в компании единомышленников.

Организаторы обещают множество новых знакомств, дружескую атмосферу и обмен опытом. Во время обучения участники посетят интерактивные лекции, практикумы, тренинги, а также будут общаться с коллегами, учеными и экспертами.

В июне летние школы МАН были очень интенсивными – академия реализовала обучение с 9 направлений. Со 2 по 6 августа организация планирует открыть летние школы по философии и астрономии. Детали программы опубликуют 29 июля, а предварительно необходимо будет зарегистрироваться.

Для кого: ученики 8 – 11 классов.

Формат: дистанционно, на платформах Zoom и Google Classroom.

Направление: научное.

Когда: 19 июля – 6 августа.

Летние школы от Малой академии наук: смотрите видео

Образовательно-художественные летние студии от PinchukArtCentre

Творцы расскажут молодежи о современном искусстве. Авторские занятия для учеников подготовили известные украинские художники. Желающих посетить курсы и лекции разделили на две возрастные категории, поэтому обучение пройдет в несколько потоков.

С 20 по 23 июля художница Люся Иванова проведет курсы на тему "Картина, касающаяся меня" для детей 11 – 16 лет. С 27 по 30 июля школьники в возрасте 6 – 10 лет будут учиться ремонту вещей под руководством художника Добрыни Иванова.

Для кого: ученики украинских школ

Формат: очный, с соблюдением всех противоэпидемических ограничений, на территории творческого пространства PinchukArtCentre.

Направление: образовательно-художественное.

Когда: конец июля.

PinchukArtCentre: смотрите видео

Проект "Физическое лето"

Кроме летних школ, Малая академия наук реализует еще один интересный проект "Физическое лето". Школьники смогут найти ответы на такие креативные вопросы:

Что произойдет с человеком в открытом космосе?

Как измерить высоту здания с помощью барометра 8 способами?

Что общего между кальмаром и ракетой Илона Маска?

Как долго надо рубить дрова, чтобы вскипятить чашку чая?

Откуда взялся "Летучий Голландец"?

Программа проекта предусматривает как лекционные занятия, так и самостоятельную работу учащихся.

Для кого: ученики 8 – 11 классов.

Формат: дистанционно, на платформах Zoom и Google Classroom.

Направление: научное.

Когда: 19 июля – 6 августа.

Афиша проекта "Физическое лето" / Фото Малая академия наук

Международный проект Challenge Academy

Международный образовательный проект Challenge Academy направлен на подростков из Украины и Германии, стремящихся стать экосознательными и развить свои лидерские навыки. Благодаря межкультурному обмену организаторы имеют целью развить социальную активность и критическое мышление у детей.

Участниками станут 15 подростков из Украины и 15 школьников из Германии, которые:

являются представителями заявленной возрастной категории;

полностью заполнили анкету;

владеют английским языком на уровне В1 или В2.

Для кого: подростки 14 – 16 лет.

Формат: дистанционно, на платформе Zoom.

Направление: социальный активизм, экосознательность, практика английского языка.

Когда: 30 июля – 4 августа.

Международный обмен опытом для школьников / Фото Pexels

Школа успеха от Klitschko Foundation

Школа успеха – это образовательный диджитал-проект о навыках XXI века для подростков, которые хотят изменений в своих общинах. Цель организаторов инициативы – дать больше возможностей для развития и всестороннего образования молодежи.

Участники проекта пройдут тренинги по организации мероприятий, ораторского искусства, коммуникаций, проектного менеджмента, медиаграмотности и тому подобное. Школьники встретятся с молодежными лидерами и активистами, которые поделятся собственным опытом и знаниями.

Для кого: подростки 14 – 15 лет.

Формат: дистанционно, на платформе Impactum.

Направление: социальные изменения.

Когда: с 19 июля.

Школа успеха для украинских подростков / Фото Pexels