Самые распространенные способы проверки знаний учащихся – это стандартные задачи, привычное тестирование или диктант. Но такие варианты не слишком интересны школьникам. Кроме того, контрольные могут быть и интересными, и эффективными. Креативные варианты – читайте в материале.

Издание "На урок" подготовило шесть идей для оценивания учащихся, которые помогут привлечь различные стили обучения, уменьшить стресс от тестирования, а также научат детей использовать нестандартный подход к решению задач.

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Интересные идеи для контрольной работы в школе

Контрольная в виде онлайн-квеста

Создайте интерактивный плакат, где каждая ссылка будет вести на отдельную страницу с заданием. Например, вам необходимо провести контрольную работу по математике. Тогда на первой странице ученик должен сделать расчеты и получить ответ – цифру, которая станет кодом для перехода к следующему этапу.

Или контрольную можно оформить в виде карты приключений по какой-то "легенде", где определить точки поиска (к каждой обязательно стоит подобрать задание!).

А для самых маленьких школьников можно подготовить QR-квест в реальном окружении. Дети начинают с первой точки, сканируют код, получают и выполняют задание, после чего появляется подсказка, где искать следующий код.

Контрольная в виде дебатов

Во время контрольных работ учитель проверяет работы и определяет, был ли ответ правильным. Тем не менее, ученики также могут быть строгими судьями друг для друга, устанавливать самые высокие стандарты и следить за их соблюдением.

Для этого объедините детей в две команды и поставьте перед ними какую-то задачу. Команды должны отстаивать противоположные точки зрения:

Например, "Какой период дал человечеству больше: Ренессанс или Средневековье?", "В чем преимущество рептилий перед млекопитающими?", "Кто в войне алой и белой розы хороший, а кто плохой?" и тому подобное.



Команда учеников на котрольной работе / Фото "Википедия"

Школьники должны вспомнить все известные им факты и события, чтобы доказать свою точку зрения. Такая задача научит приводить аргументы, изучать разные точки зрения, находить контраргументы и углублять знания в конкретном вопросе.

Придумайте настольную игру

Такой подход можно использовать на любом уроке по любому предмету. Конечно, лучше всего поддаются геймификации сюжетные и исторические события, но справиться можно с самыми разнообразными темами.

К примеру, фишки, которые двигаются по полю, могут олицетворять политических деятелей, писателей и других исторических (или вымышленных) лиц, которые попадают в сложные ситуации. В качестве сюжетной основы можно использовать разнообразные исторические события: войны, восстания, законодательные акты, изобретения, открытия и др.

Написать практическое мини-пособие

Обучение – это лучший способ упорядочения и воспроизведения знаний. Поэтому попросите учеников написать краткое пособие, шаг за шагом объяснив определенную тему. Например, как создать аннотацию к рассказу, провести эксперимент или решить математическое задание.

Это не обязательно должно быть исключительно текстовое пособие. Это может быть туристическая брошюра с картами, туристическими местами, лесами, природными зонами и тому подобное. А можно создать брошюру, посвященную животным, которая будет содержать факты и иллюстрации.

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Устройте виртуальный поход по магазинам

Это отличный вариант для детей начальных классов. Так можно проверить умение учеников складывать и вычитать на практике. Например, смоделируйте следующую ситуацию: каждый ученик имеет 1 500 гривен, которые можно потратить на школьные принадлежности.

После условия задачи раздайте детям рекламные каталоги из магазина и попросите написать, что они хотят купить. Непременно дайте список обязательных предметов и отметьте, что дети должны купить как можно больше вещей.

Другой вариант того же задания – попросите школьников самостоятельно составить бюджет. Например, выбрать ежемесячную прибыль и создать список расходов, которые необходимо учитывать. Когда дети сбалансируют бюджет, попросите их определить, какой процент в нем составляет каждая категория.

Приводите примеры из реальной жизни

Такая задача прекрасно демонстрирует связь реальной жизни со школой. Попросите детей продемонстрировать свое понимание темы, собрав доказательства или примеры математических или литературных понятий из повседневного окружения.

Например:

найти в зданиях, мебели, вещах вокруг определенные геометрические фигуры;

найти грамматические ошибки, примеры определенной формы предложения, качественных зачинов и концовок из интернет-текстов;

примеры преломления света (окна, наполненные жидкостью стеклянные емкости, радуга, очки);

аналоги исторических событий в современной истории и тому подобное.

Поэтому контрольные работы не обязательно должны быть сухими и серьезными. Кроме того, проверка знаний требует не меньшей изобретательности в подаче информации, чем преподавание. Если вы хотите разнообразить свой подход к контрольным, то используйте эти идеи.