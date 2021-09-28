Рекомендации по оцениванию школьников 1 – 4 классов утверждены приказом Министерства образования и науки. Однако на основании общих принципов каждая школа может разработать собственные правила и процедуры оценивания, которые одобрят на заседании педсовета.

К теме Учителей отстранят от работы, если они откажутся от вакцинации против COVID-19

Правила оценивания должны обеспечивать академическую свободу учителя, включать индивидуальную работу со школьниками.

Оценивание учащихся

Для оценки учащихся начальной школы используются два типа оценки:

вербальное (личностные достояния) – оценочное суждение;

уровневая – оценочное суждение с указанием уровня результата (начальный – П; средний – С; достаточный – Д; высокий – В).

Также используются самооценка, оценка работы в парах и принятие решений по дальнейшей учебной деятельности.

Нормативными документами определены две разновидности результатов обучения, которые можно выражать как устно, так и письменно: объективные и личностные.

Объективные результаты , то есть знания о предметах и явлениях, умения и навыки оперировать знаниями, умение применять приобретенный опыт и тому подобное. Объективные результаты обучения в 1 – 2 классах оцениваются вербально, а во 2 – 4 классах – вербальной или уровневой оценкой.

, то есть знания о предметах и явлениях, умения и навыки оперировать знаниями, умение применять приобретенный опыт и тому подобное. Объективные результаты обучения в 1 – 2 классах оцениваются вербально, а во 2 – 4 классах – вербальной или уровневой оценкой. К личностным достижениям входят активность, инициативность, исполнительность, настойчивость, коммуникабельность, способность сотрудничать, самостоятельность, ответственность и ценностные отношения. Личностные достижения учащихся начальной школы оцениваются вербальной оценкой.

Формирующее оценивание

Формирующая оценка – это не только результат обучения, но и стимул для дальнейших достижений. Его цель – формирование образовательного процесса с учетом учебных потребностей каждого ученика.

По словам учительницы Лилии Талан, уникальными особенностями формовочного оценивания являются:

непрерывность (начинается с первых дней обучения в школе и продолжается постоянно);

направленность на выяснение проблем в овладении учеником материала и на предотвращение трудностей на последующих этапах обучения;

постоянное наблюдение за динамикой развития личностных качеств ученика;

формирование уверенности относительно собственных возможностей и навыков школьников;

равноправный диалог между учеником и учителем;

самооценка ребенком своей работы (или взаимооценивание результатов обучения учащимися);

озвучивание оценочного суждения учителя после высказывания учеником своего мнения;

анализ учебного прогресса ребенка и планирование индивидуальной работы по преодолению выявленных и предупреждению возможных затруднений.

Диагностические работы

Диагностические работы – это разновидность формовочного оценивания. Они могут быть устными, письменными и практичными. Обычно их планируют через каждые 16 – 20 учебных часов.

Виды работ можно комбинировать и использовать в образовательных отраслях:

Языково-литературная в 1 – 4 классах: чтение вслух, списывание; во 2 – 4 классах: аудирование, чтение наизусть, работа с литературным произведением/медіатекстом, диалог (устно/письменно), устный перевод, диктант, работа с языковыми единицами; в 3 – 4 классах: чтение молча, письменный перевод; в 4 классе – письменное сочинение.

Математическая: комбинированные тестовые задания закрытого и открытого типов, задания на выявление состояния сформированности навыков чтения, сравнение чисел, вычислительных навыков, записи математических выражений / равенств / неравенств, решение уравнений, распознавание и построение геометрических фигур, оперирование величинами и тому подобное.

Интегрированные курсы: тестовые задания закрытого и открытого типов, практические работы с картами, приборами, моделями, графические работы (рисунки, схемы и тому подобное).

Обратите внимание! Если школьник отсутствовал в школе в день проведения диагностической работы, то в другой день он ее не должен писать.

Как оценивать диагностические работы? Результатами оценивания диагностических работ являются оценочные суждения о сформированности каждого результата обучения. Они фиксируются в тетрадях или на листах с работами. Однако уровень результата обучения ученика не определяется.

Для того, чтобы предоставить обратную связь относительно прогресса школьников и устранить трудности, нужно провести урок. В зависимости от количества выявленных ошибок, эту работу можно организовать фронтально под руководством учителя, группами или индивидуально.