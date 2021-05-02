Из-за нехватки финансового образования большинство украинцев находятся в постоянном денежном стрессе. Редакция 24 канала предлагает пройти тест для самопроверки, созданный американским национальным фондом FINRA, который поможет определить уровень финансовой грамоты.
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Тест на финансовую грамотность
В среднем американцы способны правильно ответить на 3 из 6 вопросов о финансах. Только 7 процентов людей старше 18 лет дают правильные ответы на все вопросы теста.
Проверьте, насколько вы финансово грамотны, по сравнению со взрослыми гражданами США. Правильные ответы указаны в конце материала.
1. Ипотека. Если брать кредит на жилье, то 15-летний договор требует высших ежемесячных платежей, чем 30-летняя ипотека, однако общий процент, выплаченный в течение срока действия займа, в варианте с договором на 15 лет, будет меньше.
А) правда;
Б) ложь;
2. Процентная ставка. У вас есть 100 гривен на депозитном счете, а процентная ставка составляет 2 процента. Сколько денег вы будете иметь на счете через 5 лет?
А) более 102 гривен;
Б) ровно 102 гривны;
В) меньше чем 102 гривны.
3. Инфляция. Представьте, что процентная ставка по депозиту составляет 1 процент, а уровень инфляции валюты, в которой находятся ваши сбережения, составляет 2 процента. Сколько вещей вы сможете приобрести на деньги с депозитного счета через год?
А) больше, чем на момент оформления депозита;
Б) столько же, как и на момент оформления депозита;
В) меньше, чем на момент оформления депозита.
4. Инвестиции. Покупка акций одной проверенной компании предусматривает меньше рисков, чем разбрасывание инвестиционных вкладов в акции нескольких компаний.
А) правда;
Б) ложь.
5. Кредит. Допустим, вы взяли кредит в размере 1 000 гривен под 20 процентов годовых в условиях сложного процента. Если вы не платите обязательные ежемесячные платежи, то через сколько времени сумма задолженности удвоится?
А) меньше, чем через 2 года;
Б) не менее, чем через 2 года, но меньше, чем через 5 лет;
В) минимум через 5 лет, но меньше, чем через 10 лет;
Г) минимум через 10 лет.
6. Облигации. Если процентные ставки растут, то что происходит с ценой облигаций?
А) она возрастает;
Б) она снижается;
В) остается той же;
Г) нет ничего общего с процентной ставкой и ценой облигаций.
Вопросы теста на уровень финансовой грамоты: файл для печати
Правильные ответы и расчет результата
Правильные ответы на тест от FINA выглядят следующим образом:
- Ипотека – А) правда;
- Процентная ставка – А) больше чем 102 гривны;
- Инфляция – В) столько же, как и на момент оформления депозита;
- Инвестиции – Б) ложь;
- Кредит – Б) не менее, чем через 2 года, но меньше, чем через 5 лет;
- Облигации – Б) она снижается.
Подсчитав количество правильных ответов, определите уровень вашей финансовой грамоты:
- низкий – от 0 до 2 правильных ответов;
- средний – от 3 до 4 правильных ответов;
- высокий – от 5 до 6 правильных ответов.