Из-за нехватки финансового образования большинство украинцев находятся в постоянном денежном стрессе. Редакция 24 канала предлагает пройти тест для самопроверки, созданный американским национальным фондом FINRA, который поможет определить уровень финансовой грамоты.

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Тест на финансовую грамотность

В среднем американцы способны правильно ответить на 3 из 6 вопросов о финансах. Только 7 процентов людей старше 18 лет дают правильные ответы на все вопросы теста.

Проверьте, насколько вы финансово грамотны, по сравнению со взрослыми гражданами США. Правильные ответы указаны в конце материала.

1. Ипотека. Если брать кредит на жилье, то 15-летний договор требует высших ежемесячных платежей, чем 30-летняя ипотека, однако общий процент, выплаченный в течение срока действия займа, в варианте с договором на 15 лет, будет меньше.

А) правда;

Б) ложь;

2. Процентная ставка. У вас есть 100 гривен на депозитном счете, а процентная ставка составляет 2 процента. Сколько денег вы будете иметь на счете через 5 лет?

А) более 102 гривен;

Б) ровно 102 гривны;

В) меньше чем 102 гривны.

3. Инфляция. Представьте, что процентная ставка по депозиту составляет 1 процент, а уровень инфляции валюты, в которой находятся ваши сбережения, составляет 2 процента. Сколько вещей вы сможете приобрести на деньги с депозитного счета через год?

А) больше, чем на момент оформления депозита;

Б) столько же, как и на момент оформления депозита;

В) меньше, чем на момент оформления депозита.

4. Инвестиции. Покупка акций одной проверенной компании предусматривает меньше рисков, чем разбрасывание инвестиционных вкладов в акции нескольких компаний.

А) правда;

Б) ложь.

5. Кредит. Допустим, вы взяли кредит в размере 1 000 гривен под 20 процентов годовых в условиях сложного процента. Если вы не платите обязательные ежемесячные платежи, то через сколько времени сумма задолженности удвоится?

А) меньше, чем через 2 года;

Б) не менее, чем через 2 года, но меньше, чем через 5 лет;

В) минимум через 5 лет, но меньше, чем через 10 лет;

Г) минимум через 10 лет.

6. Облигации. Если процентные ставки растут, то что происходит с ценой облигаций?

А) она возрастает;

Б) она снижается;

В) остается той же;

Г) нет ничего общего с процентной ставкой и ценой облигаций.

Распечатать вопросы теста можно с помощью принтеров Canon серии MegaTank и файла, добавленного ниже. Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Вопросы теста на уровень финансовой грамоты: файл для печати

Правильные ответы и расчет результата

Правильные ответы на тест от FINA выглядят следующим образом:

Ипотека – А) правда;

Процентная ставка – А) больше чем 102 гривны;

Инфляция – В) столько же, как и на момент оформления депозита;

Инвестиции – Б) ложь;

Кредит – Б) не менее, чем через 2 года, но меньше, чем через 5 лет;

Облигации – Б) она снижается.

Подсчитав количество правильных ответов, определите уровень вашей финансовой грамоты: