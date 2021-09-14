Проверять будут все заведения области, – Шкарлет о массовом отравлении детей в хмельницкой школе

В Хмельницком в учебно-воспитательном объединении № 1 "Школа-детский сад" отравились около сотни человек. Причина, как установили специалисты, – бактерия золотистого стафилококка. Министр образования инициировал проверку всех учебных заведений области.

Сергей Шкарлет написал, что отравление в Хмельницком стало самым массовым в этом году. Ведь 92 ученика начальной школы получают стационарную и амбулаторную медицинскую помощь.

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Шкарлет отправился в Хмельницкую область

Министр упрекнул в халатности отдельных руководителей и в бездействии должностных лиц в то время, когда в стране проводят масштабную реформу школьного питания. Для расследования обстоятельств инцидента, который уложил на больничные койки школьников, Шкарлет отправился в Хмельницкую область.

Прежде всего нами будет заслушан отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информация о состоянии детей, находящихся в больнице. Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев,

– сообщил Шкарлет.

Еще 7 сентября открыли уголовное производство по факту отравления в школе. Правоохранители отреагировали на информацию, которую разместили в интернете и тогда говорилось об ухудшении состояния всего 4 детей.

Местное самоуправление не проинформировало МОН об инциденте

Зато от администрации учебного заведения и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в том числе и МОН,

– добавил Шкарлет.

Ситуацию, когда представители местного самоуправления не могли предоставить информацию МОН, министр назвал неприемлемой.

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Коротко о массовом отравлении в Хмельницком:

Дети с жалобами на отравление начали обращаться в больницы города вечером 5 сентября.

Количество больных приблизилось к сотне в ближайшие несколько дней. Все жаловались на рвоту и боли в животе.

Учебное заведение перешло на дистанционное обучение.

Стафилококк обнаружили у работников пищеблока.

Полиция проводит расследование.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Вспышка массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 "Школа-детский сад" стала самой массовой с начала текущего года.

92 ребенка начальной школы, которые пострадали в результате отравления, получают стационарную и амбулаторную медицинскую помощь.

Именно тогда, когда государство прилагает максимум усилий и внедряет масштабную реформу школьного питания в стране, халатность отдельных руководителей учебных заведений и бездействие должностных лиц органов местного самоуправления ставят под угрозу здоровье детей, их родителей и педагогов.

Несмотря на недопустимые факты халатности и отсутствие надлежащей реакции на событие со стороны уполномоченных чиновников, инициировал срочное заседание временной межведомственной комиссии. Вместе с коллегами из Минздрава, Минрегиона, Офиса Президента Украины, Кабинета Министров и ДПСС сегодня буду находиться на Хмельнитчине.

Прежде всего нами будет заслушан отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информация о состоянии детей, находящихся в больнице.

Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев.

По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве.