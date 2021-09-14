Сергей Шкарлет написал, что отравление в Хмельницком стало самым массовым в этом году. Ведь 92 ученика начальной школы получают стационарную и амбулаторную медицинскую помощь.
Ранее Медики установили причину массового отравления школьников в хмельницкой школе
Шкарлет отправился в Хмельницкую область
Министр упрекнул в халатности отдельных руководителей и в бездействии должностных лиц в то время, когда в стране проводят масштабную реформу школьного питания. Для расследования обстоятельств инцидента, который уложил на больничные койки школьников, Шкарлет отправился в Хмельницкую область.
Прежде всего нами будет заслушан отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информация о состоянии детей, находящихся в больнице. Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев,
– сообщил Шкарлет.
Еще 7 сентября открыли уголовное производство по факту отравления в школе. Правоохранители отреагировали на информацию, которую разместили в интернете и тогда говорилось об ухудшении состояния всего 4 детей.
Местное самоуправление не проинформировало МОН об инциденте
Зато от администрации учебного заведения и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в том числе и МОН,
– добавил Шкарлет.
Ситуацию, когда представители местного самоуправления не могли предоставить информацию МОН, министр назвал неприемлемой.
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Коротко о массовом отравлении в Хмельницком:
- Дети с жалобами на отравление начали обращаться в больницы города вечером 5 сентября.
- Количество больных приблизилось к сотне в ближайшие несколько дней. Все жаловались на рвоту и боли в животе.
- Учебное заведение перешло на дистанционное обучение.
- Стафилококк обнаружили у работников пищеблока.
- Полиция проводит расследование.
Текст публикации Сергея Шкарлета:
Вспышка массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 "Школа-детский сад" стала самой массовой с начала текущего года.
92 ребенка начальной школы, которые пострадали в результате отравления, получают стационарную и амбулаторную медицинскую помощь.
Именно тогда, когда государство прилагает максимум усилий и внедряет масштабную реформу школьного питания в стране, халатность отдельных руководителей учебных заведений и бездействие должностных лиц органов местного самоуправления ставят под угрозу здоровье детей, их родителей и педагогов.
Несмотря на недопустимые факты халатности и отсутствие надлежащей реакции на событие со стороны уполномоченных чиновников, инициировал срочное заседание временной межведомственной комиссии. Вместе с коллегами из Минздрава, Минрегиона, Офиса Президента Украины, Кабинета Министров и ДПСС сегодня буду находиться на Хмельнитчине.
Прежде всего нами будет заслушан отчет об обстоятельствах, которые предшествовали вспышке, а также информация о состоянии детей, находящихся в больнице.
Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев.
По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве.