Для высшего образования актуальным является вопрос проверки статей, курсовых или иных научных работ на плагиат. Ведь очень многие студенты могут просто копировать текст к своей научной работе.

Поэтому издание Osvita.ua поделилось онлайн-сервисами и программами, которые помогут проверить текст на плагиат.

Интересно! Этический комитет подтвердил плагиат в трех работах Сергея Шкарлета: детали

Эксперты уверяют, что бывают ситуации, когда автор пишет свое произведение самостоятельно, однако некоторая часть может совпадать со статьей, тезисами конференции или другим обнародованным трудом. Тогда эту часть текста лучше переписать.

Итак, проверить оригинальность текста можно с помощью веб-браузера, онлайн сервисов или специальных антиплагиатных программ. Они могут быть как платными, так и бесплатными.

Как проверить текст на плагиат: онлайн-сервисы и программы

Смотрите удобные и бесплатные антиплагиатные онлайн-платформы и программы, которые будут полезными для проверки украиноязычных текстов.

Обнаружение плагиата с помощью веб-браузера

Самым простым способом проверки текста на плагиат является использование веб-браузера. Для этого выделите часть текста кавычками, скопируйте его и введите в строку ввода (гугл-поиск).

Веб-браузер предложит вам несколько ссылок, по которым можно найти такой текст. Если же текст оригинален, то появится сообщение о том, что не найдено ни одного документа или результата.

Онлайн-сервисы и программы на выявление плагиата

Advego Plagiatu

Этот сервіис размещен на сайте биржи контента Advego.com. С его помощью можно проверить текст на уникальность онлайн (до 95 тысяч символов) или же скачать бесплатную программу Advego Plagiatus. Эта система удобна для проверки текстов, имеющих большой объем.

Content-watch

Это бесплатная версия сервиса, которая позволяет проверять тексты объемом до 10 000 символов три раза в день.

Edu-Birde

Еще одна бесплатная онлайн-платформа для проверки текстов на плагиат. Для этого нужно скопировать фрагмент текста, вставить в соответствующее окно, нажать кнопку "проверить" и подождать. Можно также скачать полностью весь документ.

Etxt Antiplagiat

Биржа контента Etxt также предлагает сервисы, которые позволяют проверить тексты на уникальность онлайн или с помощью программы Etxt Antiplagiat, которую можно бесплатно скачать на компьютер.

Отметим, что проверка текста онлайн может быть как бесплатной, так и платной. Без регистрации на сайте можно бесплатно проверить текст до 3 000 символов, а после регистрации – до 5 000.

Plagiarisma

Эта платформа позволяет проверять тексты и обнаруживать совпадения в Google. Она является бесплатной, имеет онлайн-версию или же может быть загружена на компьютер.

Like-Exactus

Это простой онлайн-сервис, с помощью которого можно бесплатно проверять на плагиат академические тексты. Проверку можно проводить по годам и виду источников поиска (рефераты, авторефераты, зарубежные конференции, зарубежные и тому подобное).