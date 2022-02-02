Проведут новые выборы: МОН объявило конкурс на должность президента Могилянки

Экспертно-кадровая комиссия МОН установила нарушения законодательства на выборах президента Киево-Могилянской академии. Поэтому Минобразования объявило новый конкурс.

В конкурсе могут принимать участие граждане Украины, которые владеют государственным языком, имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно педагогических работников не менее десяти лет.

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Срок подачи заявлений – два месяца со дня опубликования объявления на официальном сайте МОН. В то же время, даты, когда проведут повторные выборы в Могилянке – пока неизвестны.

Есть минимум два месяца на подачу документов, минимальное время: на проведение агитации, время на проверку документов. После этого будут проведены выборы, в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

Почему в Могилянке повторно проведут выборы

В четверг, 27 января, когда проходил второй тур выборов главы Киево-Могилянской академии, в помещение ворвались несколько неизвестных, которые один ящик с бюллетенями залили зеленкой, а другой – вынесли за пределы здания.

Однако уже менее чем через час незаконно изъятый ​​ящик с бюллетенями вернули в помещение. Подробности о нарушениях во время выборов президента Могилянки – читайте в статье.

Из-за этого инцидента Министерство образования и науки не признало результаты выборов президента Киево-Могилянской академии.

Как министр, как бывший ректор я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив (Могилянки – 24 канал), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных ящиков и т.д.,

– заявил министр Сергей Шкарлет.

Глава МОН добавил, что если процесс выборов будет проведен без нарушений, будет избран президент вуза коллективом легитимно, то согласно процедуре МОН подпишет с ним контракт.

В то же время бывший заместитель министра образования Егор Стадный написал в фейсбуке, что МОН не может признавать выборы ректора несостоявшимися, потому что это не в полномочиях министерства.

"МОН не может признавать выборы ректора несостоявшимися. Этого просто нет среди их полномочий. Это делает оргкомитет выборов и делает не просто наугад, а только в трех случаях. И ни один из этих трех случаев на выборах в Могилянке не наступил", – заявил Стадный.

Он также напомнил, что выборы президента Киево-Могилянской академии состоялись и Сергей Квит набрал на них более 50% голосов, а это по закону победа на выборах.

Добавим, что исполняющим обязанности президента Киево-Могилянской академии назначен Денис Азаров – декан юридического факультета.