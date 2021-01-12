В этом году проведут VII Всеукраинский фестиваль-конкурс ученического и студенческого творчества имени Марии Фишер-Слиж "Змагаймось за нове життя", посвященный Лесе Украинке. Участие в конкурсе могут принимать школьники 1 – 11 классов, учащиеся техникумов и студенты.

Кроме того, приобщиться могут и дети с особыми образовательными потребностями, а также авторы теле- и радиопередач для молодежи. Об этом говорится на сайте конкурса.

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Творческое соревнование будет проходить в семи номинациях. Фестиваль-конкурс проводится в четырех возрастных категориях:

ученики 1 – 4 классов (номинации "декламация", "рисунок");

ученики 5 – 7 классов (номинации "декламация", "рисунок");

учащиеся 8 – 9 классов (номинации "аудиовизуальное произведение", "вокал", "декламация", "инсценировка", "рисунок", "сочинение");

ученики 10 – 11 классов и студенческая молодежь (номинации "аудиовизуальное произведение", "вокал", "декламация", "инсценировка", "рисунок", "научно-поисковая работа", "сочинение").

Для участия необходимо подать электронную заявку на сайте www.konkurs-lesya.com.ua. Прием заявок и конкурсных работ продлится с 25 января по 25 февраля 2021 года.

Что известно о конкурсе, посвященном Лесе Украинке

Отметим, что конкурс ученического и студенческого творчества "Змагаймось за нове життя!"(посвященный Лесе Украинке) был основан в 2004 году известной общественной деятельницей Марией Фишер-Слиж (из Канады).

Впервые конкурс прошел в Крыму, одновременно в Севастополе, Симферополе и Ялте. Постепенно к крымчанам присоединились и представители других регионов страны. Теперь конкурс проводят и на материковой части Украины.

Цель фестиваля-конкурса:

содействие более глубокому ознакомлению и изучению молодежью наследия поэтессы Леси Украинки;

приобщение подрастающего поколения к сохранению культурного наследия украинского народа путем изучения и исследования истории родного края;

воспитание ответственности за сохранение местных памятников культуры;

воспитание чувства патриотизма, национального достоинства и личной ответственности за будущее нашей Родины.

Мероприятие не является коммерческим, поэтому участие в нем является бесплатным. С положениями фестиваля-конкурса можно ознакомиться по ссылке.