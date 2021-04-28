Что говорят ученики

Школьница 10 класса столичной гимназии №179 Анна Чомко рассказала, что дистанционное обучение имеет больше недостатков, чем преимуществ. В частности, от постоянного пребывания за компьютером сильно устают глаза.

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В то же время преимуществом считает, что учиться можно в любое время и в любом месте.

Никто из одноклассников тебе не мешает, но в то же время теряется коммуникация с ними,

– сказала девушка.

Однако она добавила, что на онлайн-уроках также бывает достаточно весело. "Иногда забывают выключать микрофоны и слышно, как говорят с родителями, лает собака. Становится смешно", – рассказала Чомко.

Позиция учителей

Технические моменты во время дистанционных уроков ученики часто используют для своей выгоды. Директор гимназии Ирина Чернилевская рассказала, что школьники иногда злоупотребляют доверчивостью преподавателей. Часто они выключают камеру и совершенно не слушают учителей, ведь занимаются своими делами.

Также появился вариант репетиторства, когда преподаватель во время тестового задания сидит напротив и показывает ученику правильные результаты,

– отметила Чернилевская.

К таким трюкам прибегают ради положительных оценок. Это им удается, ведь дистанционное образование действительно "принесло" больше учеников, которые учатся на отлично. Впрочем действительно ли высокие оценки являются результатом труда ребенка – вопрос спорный.

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К хитростям прибегают не все ученики

Помогает в процессе обучения мотивация. Особенно это заметно в выпускных классах. Одиннадцатиклассники понимают, что им нужны не оценки, а знания, ведь впереди у них внешнее независимое оценивание, которое является решающим рычагом воздействия при поступлении.

Есть дети для которых дистанционная форма – это наоборот моменты самоорганизации. Такие ученики больше успевают, у них больше успехов, чем когда он сидит в классе,

– заметила Чернилевская.

"Я бы посоветовала родителям организовать ребенка, но на этом – точка. Ни в коем случае не надо делать задания за детей, потому что это их жизнь. Как бы мы не хотели, но мы должны научить их жить без нас", – подытожила директор.