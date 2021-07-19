Как украинцы оценивают качество школьного образования и почему против дистанционки

45% украинцев считают качество школьного образования в Украине низким, еще 44% называют его средним. Кроме того, большинство родителей учеников выступают против дистанционного обучения.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии провели социологическое исследование качества обучения в украинских школах.

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Как украинцы оценивают качество школьного образования

22,8% респондентов – ответили, что оно очень низкое,

22,2% – сказали, что скорее низкое,

44% – оценили его как среднее,

5,6% – ответили "скорее высокое",

только 1,4% – заявили, что оно высокое,

4% затруднились ответить на этот вопрос.

Как отмечают социологи, по сравнению с июлем 2020 года оценка качества образования в Украине ухудшилась. Все больше людей называют качество "очень низким". Вероятно, это произошло из-за дистанционного обучения.

В то же время у родителей и старших людей спросили, как они относятся к дистанционному обучению их детей или внуков.

Отношение родителей учащихся к онлайн-обучению в школе

12% ответили, что полностью поддерживают дистанционку,

21% – скорее поддерживают,

21,4% – скорее не поддерживают,

43,6% – категорически не поддерживают,

1,6% опрошенных не смогли ответить на вопрос.



Отношение украинцев к школьному образованию / Инфографика "Демократические инициативы"

Из-за каких проблем родители выступают против дистанционки в школе:

71,8% – из-за снижения уровня успеваемости детей;

50,7% – из-за недостатка внимания учителей к потребностям детей;

39,3% – из-за недостаточности или отсутствия устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках;

46,8% – из-за плохого качества домашней интернет-связи;

38,2% – из-за чрезмерной загруженности детей заданиями;

34% – из-за недостаточной нагрузки детей заданиями;

50,4% – из-за формального подхода учителей к проведению дистанционного обучения и тому подобное.

Добавим, что в ходе исследования опросили более чем 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова пояснила "РБК-Украина", как пандемия повлияла на качество обучения.

По ее словам, старший школьник, если мотивирован учиться, то компенсирует то, что не усвоил во время занятия. Если не мотивирован – то хоть ходит в школу, хоть не ходит – результата нет.

А вот младшего школьника, который посещает школу, контактирует с учителем во время урока, можно мотивировать, заинтересовать или даже заставить. К тому же, младший школьник не в состоянии в онлайне учиться,

– сообщила она.

Либанова говорит, что дистанционное образование имеет право на существование в вузах, где люди мотивированы и где есть возможность включить лекцию какого-то выдающегося профессора.

Будет ли в школах дистанционка с 1 сентября? Новый учебный год планируют начать в обычном режиме. Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что сады, специальные учреждения и начальные классы обязательно должны учиться очно. А на дистанционное обучение будут идти согласно окраске территории – в красной зоне.

К слову, МОН утвердило новые рекомендации касательно оценки учеников начальных классов. Якобы общую оценку в баллах стоит заменить на вербальную оценку отдельных результатов обучения.