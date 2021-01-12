В начале 2021 года на должность ректора Босфорского университета в Стамбуле был назначен приближенный к действующему президенту Реджепу Эрдогану политик и академик Мелих Булу. Новоизбранного руководителя вуза неоднократно обвиняли в плагиате научных работ.

Студентов и молодежные организации больше всего возмущает тот факт, что Мелих Булу был членом правящей партии и до назначения на должность никогда не преподавал в университете. С 4 января по всей Турции проходят массовые протесты, передает Peoples Dispatch.

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Ректорами одного из самых престижных университетов Турции до этого всегда были преподаватели с большим стажем работы в сфере образования.

По мнению протестующих, назначение Мелиха Булу проведено не демократическим путем, и это очевидный политический, а не образовательный шаг.

Что известно о плагиате в работах Булу В научных статьях и докторской работе новоизбранного ректора Босфорского университета неоднократно находили плагиат. Перед назначением на должность, его работу для получения степени доктора философии по специальности "Бизнес-менеджмент" за 2003 год изъяли из В научных статьях и докторской работе новоизбранного ректора Босфорского университета неоднократно находили плагиат. Перед назначением на должность, его работу для получения степени доктора философии по специальности "Бизнес-менеджмент" за 2003 год изъяли из Единого реестра научных работ Турции

Студенты убеждены, что такие действия являются попыткой президента Эрдогана уничтожить автономию университетов, оказывать политическое давление и ограничить их академические свободы.

За неделю протестных маршей были задержаны несколько десятков студентов, и количество арестов ежедневно растет. Реджеп Эрдоган называет протестующих террористами.

Самые массовые демонстрации прошли в Стамбуле, Анкаре и Анталии.

Протестные марши студентов по всей стране: фото от The Associated Press