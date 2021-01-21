Тысячи людей из университетов Парижа, Марселя, Страсбурга и других устроили массовый протест в столице Франции. Студенты недовольны качеством дистанционного обучения и требуют вернуться к очному обучению.

Кроме того, они хотят, чтобы правительство запустило план поддержки студентов. Так как многие студенты из-за карантина потеряли возможность подработки, сообщает Le Figaro.

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Студенты требуют возобновить занятия в очном режиме в университетах. Потому что сейчас во Франции действует комендантский час с 18:00 до 06:00, а учебные заведения посещают только дошкольники и ученики младших классов.

Нас только восемнадцать студентов в группе, но у нас дистанционное обучение. В то время, как уроки в школах проводятся очно, несмотря на сорок учеников в классах. Какая здесь социальная дистанция? Почему бы не позволить нам вернуться хотя бы в половине группы? Мы морально и физически истощены,

– комментируют студенты.

Отметим, что студенты жалуются на тяжелые психологические последствия изоляции, в частности на "потерю смысла жизни", на "чувство брошенности", а также на некачественные дистанционные занятия.

Смотрите фото протестов студентов во Франции:

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Известно, что за последние недели среди студентов было зафиксировано несколько самоубийств или попыток самоубийства. Поэтому правительство пообещало увеличить количество психологов, которые будут помогать студентам.

На прошлой неделе премьер-министр Жан Кастекс объявил, что студенты первого курса университетов смогут возобновить очные занятия с 25 января. Потом это будет распространено на других студентов, если эпидемическая ситуация позволит. Однако, окончательные даты так и не назвали.