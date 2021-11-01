Дистанционное обучение в Сумах

Управление образования и науки в Сумской области сообщило, что с 1 ноября ученики 1 – 11 классов будут учиться дистанционно. Это касается как обычных, так и специальных школ.

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Сколько будет длиться дистанционка? Предварительно в школах ввели онлайн-обучение до 7 ноября. Как дети будут учиться впоследствии, неизвестно, решение появится позже.

Родители привели детей в школу

Директор Сумской начальной школы №30 Лариса Сопина говорит, что ее заранее предупредили о том, что эта группа родителей приведет детей в школу. Они ведь не соглашаются с дистанционным обучением.

Однако руководитель школы не могла нарушить решение комиссии по ТЭБ и ЧС. Кроме того, на это решение был приказ управления образования и науки города Сумы. Поэтому в школе это обсудили и приказали готовиться к дистанционному обучению.



Директор школы №30 Лариса Сопина

В то же время, по словам родителей, директор Сопина 30 октября, когда родители приносили коллективное заявление, согласилась принять детей на очное обучение 1 ноября.

Мама ученика 1 класса Марина Сумцова говорит, что согласно постановлению правительства в красной зоне карантина учащиеся 1 – 4 классов посещают школы.

Но директор не предоставила ни приказа, ни внутреннего распоряжения, что у нас в школе дистанционное обучение. Поэтому мы сообщили, что 1 ноября приведем детей в школу на обучение. Директор разрешила принять детей, но сегодня мы получили сопротивление. Дверь школы закрыли,

– говорит она.

По ее словам, возле школы с ними общался представитель управления образования города Сумы и сказал, что теперь школа на дистанционном обучении. Родители заявили, что нарушают их конституционные права и вызвали полицию.

"Просто по-человечески, поймите, 1 – 4 класс. Дети маленькие. С кем их оставить? Самих возле компьютера оставить нельзя. А нам нужно работать. Поэтому мы сегодня здесь", – добавил папа ученика 1 класса Максим Черниченко.



Родители привели детей в школу

Родители составили заявление в полицию и передали его патрульным полицейским. В дальнейшем, говорят, будут отстаивать свои права в суде, если придется. Будут писать жалобы в органы власти, чтобы отменить дистанционное обучение для младших школьников.

Тем временем в школе продолжаются дистанционные занятия. В Управлении образования подчеркнули, что садики в Сумах будут работать как и раньше.

К слову, Госслужба качества образования сообщила, что с 1 ноября дистанционное обучение было введено в школах большинства областей Украины. А все из-за увеличения количества больных COVID-19. Почему школы переходят на дистанционку – читайте в статье.