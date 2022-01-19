Инициатор реформы школьного питания Елена Зеленская считает, что если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.
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По ее словам, с новым меню они зашли на вдвойне сложную территорию:
- во-первых, реформа касается самого дорогого – детей,
- во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР.
Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом», – говорит она.
Елена Зеленская заверила, что нужно отличать вредные привычки от безвредных. К тому же нормы о снижении количества соли и сахара Минздрава утвердило для улучшения здоровья украинцев.
Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли сразиться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,
– заявила первая леди.
Зеленская добавила, что команда реформы школьного питания соблазнилась многолетней, еще советской "традицией". "Беру это слово у кавычки, потому что традиция со знаком минус. Во всяком случае переход к новому психологически сложен обществу", – говорит она.
По ее наблюдениям, отрицательные отзывы на самом деле не превалируют. Скорее, раздел такой:
- комментарии "за",
- "конструктивная критика",
- группа тех, кто вообще не хочет перемен под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски".
Последний пункт вызывает в соцсетях настоящие "батлы", потому что в новых блюдах ограниченное (не отмененное, а именно ограниченное!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещенные сосиски и консервы, кондитерские изделия.
Как изменилось питание в школах
С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Там учтены принципы здорового питания, а также физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.
Кушанья разработал шеф-повар Евгений Клопотенко, обновленное меню для столовых рассчитано на 4 недели и содержит 160 блюд.
В целом в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров, и одновременно больше овощей, фруктов и мяса. В целом, из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, а в школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные напитки и т.д.
Как изменилось питание:
- примерно 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю при пятидневном пребывании в школе;
- нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- следует отдавать предпочтение продуктам с высшим содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- в блюдах могут быть очищены орехи или семена (но это нужно указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;
- салаты нужно заправлять перед выдачей.