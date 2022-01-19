Инициатор реформы школьного питания Елена Зеленская считает, что если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.

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По ее словам, с новым меню они зашли на вдвойне сложную территорию:

во-первых, реформа касается самого дорогого – детей,

во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР.

Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом», – говорит она.

Елена Зеленская заверила, что нужно отличать вредные привычки от безвредных. К тому же нормы о снижении количества соли и сахара Минздрава утвердило для улучшения здоровья украинцев.

Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли сразиться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,

– заявила первая леди.

Зеленская добавила, что команда реформы школьного питания соблазнилась многолетней, еще советской "традицией". "Беру это слово у кавычки, потому что традиция со знаком минус. Во всяком случае переход к новому психологически сложен обществу", – говорит она.

По ее наблюдениям, отрицательные отзывы на самом деле не превалируют. Скорее, раздел такой:

комментарии "за",

"конструктивная критика",

группа тех, кто вообще не хочет перемен под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски".

Последний пункт вызывает в соцсетях настоящие "батлы", потому что в новых блюдах ограниченное (не отмененное, а именно ограниченное!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещенные сосиски и консервы, кондитерские изделия.

Как изменилось питание в школах

С 1 января заработало новое меню в рамках реформы школьного питания. Там учтены принципы здорового питания, а также физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

Кушанья разработал шеф-повар Евгений Клопотенко, обновленное меню для столовых рассчитано на 4 недели и содержит 160 блюд.

В целом в меню должно быть меньше хлеба, соли, сахара, жиров, и одновременно больше овощей, фруктов и мяса. В целом, из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, а в школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные напитки и т.д.

Как изменилось питание: