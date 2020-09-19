Ученые доказали, что телевизор пагубно влияет на школьников. Так, 2 часа просмотра в день приы к потере четырех месяцев обучения. На достижения учеников также плохо влияет бессмысленная работа за компьютером.

Исследование провели австралийские ученые, научную статью опубликовал журнал PLOS One.

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Интересно, что специалисты изучили более 1200 детей 8-9 лет. Они следили за тем, сколько времени в день школьники тратят на просмотр телевидения и изучали их успешность за два года.

Результаты исследования: выяснилось, что 2 часа просмотра телевидения в день равны потере четырех месяцев обучения (если оценивать только два года образования).

Так, у детей, которые чаще смотрели телевидение и пользовались компьютером значительно снизились навыки чтения и счета через два года,

– объяснила руководитель исследования Лиза Манди.

Она считает, что с помощью этих данных родители начнут ограничивать некачественное время детей, которое они проводят перед телеэкраном или монитором компьютера.

Интересно, что еще одно исследование в Бристольском университете доказало, что дети проводят в три раза больше времени перед телевизором, если так же поступают их родители. Так, в семьях, где родители каждый будний день смотрят телевизор больше 2 часов дети более склонны перенять эту привычку.