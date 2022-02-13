Журналисты выяснили, как прошел первый семестр в пилотных классах НУШ – читайте отзывы директоров школ и родителей.

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Директор опорного заведения "Академический лицей" в Скадовске Анна Соценко уверяет, что преподавать в пилотных классах – это огромный вызов. И учитель должен иметь смелость, чтобы пойти на это.

В то же время она отмечает, что НУШ – это о замечательных замыслах и приоритетах, других подходах к обучению, свободе учителя и партнерстве со всеми участниками.

Как начинали пилотирование НУШ в 5 классах? Анна Соценко говорит, что из положительного – школам предоставили выбор модельных программ. Они построены на изменении ценностных ориентиров, отношений и на командной работе. Важно, что учителя могли выбрать – и именно так реализовали академическую свободу учителя.

Также хорошо, что все подкрепили финансированием. В начальной школе его не было, а в базовой выделена государственная субвенция на изменение среды и материально-техническое обеспечение. Сюда включена небольшая сумма на учебники.

Трудности пилотирования НУШ

По ее словам, эксперимент называется "разработка и апробация", поэтому, конечно, возникают трудности.

В конце первого семестра стало понятно, что есть три самые главные проблемы, которые нужно решить на уровне государства:

разработать нормативную базу,

доплатить учителям НУШ,

сделать инструкцию о разделе классов на группы и наполнении классов.

"Когда мы начинали пилотирование, не хватало сравнительных данных, мониторингов или внешнего оценивания, чтобы понять, как отличаются пилотные классы от тех, которые раньше заканчивали начальную школу", – сказала Анна Соценко.

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Нормативная база

Директор считает, что самый большой вызов для всех пилотных школ – пилотировать начали, а нормативную базу не наработали.

К примеру, квадратура классных помещений не позволяет вместить 28 учащихся и качественно с ними взаимодействовать. Классы строились очень давно. Для того чтобы визуально увеличить квадратуру, нужно уменьшить наполняемость классов,

– говорит она.

Также нет нормативной базы по заполнению классных журналов. У кого-то – формовочное оценивание, у кого-то – уровневое, а у кого-то – бальное. Это все нужно было учесть.

Кроме того, нет нормативной базы, как делить класс на группы на уроке "технологии". "Мы должны пользоваться инструкцией 2002 года о разделе класса на группы, где даже нет такого предмета. И еще непонятно, как оплачивать раздел класса на группы во время изучения интегрированных курсов", – добавила Анна Соценко.

Учебники

Директор киевской школы №5 Светлана Олексюк отмечает, что прежде всего нужно понимать, что пилотные школы имеют разные учебные пособия, потому что каждый из нас выбирал свою учебную программу по каждому предмету, а значит и пособия к ней.

Мы заказали необходимые учебники, однако в конце первой недели обучения получили множество предложений тоненьких печатных пособий для 5-х пилотных классов. И были очень разочарованы тем, что увидели. Это частично модернизированные учебники, на которых изменили обложки, а смысл не изменился,

– заявила педагог.

К примеру, она увидела часть учебника "Общественного образования" и поняла, что там "зарывают" все светлые идеи НУШ.

Школы покупали учебники, тратя субвенцию НУШ, полученную только 10 сентября. То есть, вопрос удалось решить только до конца календарного года.

Директора говорят, что сначала нужно было наработать базу и предложить учебники, а затем пилотировать. Ведь учитель остается один на один.

Хватает ли субвенции НУШ на пилотирование

Светлана Олексюк признается, что ее школа потратила большинство средств на учебники, поэтому не могли себе позволить закупить с субвенции даже парты. Им пришлось искать дополнительное финансирование, чтобы оборудовать классы НУШ. Не из субвенции они получили и ноутбуки для учителя и закупили принтеры.

В субвенцию заложены средства на зарплату и на поддержку пилотирования НУШ (имеются в виду две субвенции: образовательная и НУШ). Если учесть начальную школу – мы получили от государства небольшие средства на четвертом году пилотирования. Нам помогли городской совет, депутаты и спонсоры,

– добавляет Анна Соценко.

Сейчас на средства субвенции в школе обустроили только две аудитории: закупили многофункциональные устройства, интерактивные доски, учебники, усилили учебно-методическое обеспечение по нескольким предметам.

Надбавка

Светлана Олексюк добавляет, что обещанная и фиксированная на бумаге стимулирующая надбавка для учителей НУШ не выплачивается до сих пор.

"Я ставлю цель, чтобы каждый учитель по каждому предмету где-то за 3 года создал учебную программу на основе модельных программ. Речь идет о писанине гигантских масштабов. Все это происходит безвозмездно. Надбавку не получает даже человек, управляющий проектом пилотирования", – говорит директор.

По словам Анна Соценко, сейчас в МОН пишут, что доплаты должны производиться "в пределах субвенции".

"Что это значит? Мы должны сэкономить, у кого-то забрать – и кому-то отдать? В идеале доплату должны были бы внести в формулу распределения государственной субвенции на выплату зарплаты. Никаких доплат сейчас у учителей нет", – добавила она.

К тому же, здесь речь идет о кардинально ином подходе к подготовке к урокам. Он занимает до 4 часов.

Коммуникация с МОН

Светлана Олексюк признается, что никто из руководителей проекта не отвечает на вопросы и запросы педагогов. Лишь редкие неравнодушные и ответственные люди пытаются реагировать.

В то же время Анна Соценко говорит, что МОН неоднократно собирало их в Zoom., где были дискуссии о нормативах и оценивании.

Какие еще есть пр облемы

Директор киевской школы рассказала, что до сих пор есть проблемы с тем, что они не видят и не понимают перспективы развития реформы, не получают существенной и детальной поддержки этой реформы на уровне правительства.

Мы хотим конкретный проект. Всем нужно понимание: куда мы идем? Какой будет образовательная система уже через 10 лет? Например, "Концепция реформирования украинского образования 2022 – 2032". И тогда каждому учителю на месте будет понятно, что он сейчас учится этому, потому что без этого не сможет быть профессионалом через 5 лет,

– говорит Олексюк.

Разница между НУШ и традиционным обучением

Анна Соценко заверила, что обучение в НУШе кардинально отличается от традиционного: подходы, отношение, стиль преподавания, мобильность, возможности развития, творчества, креативности.

По ее словам, ученики НУШ из начальной школы пришли другими. Они умеют дружить, они более терпимы, имеют другую мотивацию. Если мотивация традиционной школы – это обычно оценки, то эти дети приходят за знаниями.

Когда мы спрашивали у учеников, что им импонирует в 5 классе, они отвечали, что очень классные кабинеты, много интересных материалов, пишут, что учителя хорошие,

– добавляет она.

Светлана Олексюк отмечает, что главный показатель деятельности и успешности проекта НУШ – то, что в эти классы семьи приводят новых учеников и не забирают из них своих детей, что учителя учатся пользоваться профессиональной свободой и чувствуют себя более уверенно.

Родители, которые хотели контроля, конкуренции, оценок, выбирают школы с правилами, приемлемыми для них, и не ведут своих детей в классы НУШ.

Что думают родители о пилотировании НУШ

Пани Елена признается, что в ее школе прежде всего не хватает учебников – они их печатают сами. Однако для ребенка интересны английский и математика в НУШ.

Ольга из Киева говорит, что в их школе есть тетради и учебники, но не все. Также не понятно, где ребенок должен взять информацию по теме, если в этих мини-книжках – минимум информации.

"Как по мне, детей вообще не напрягают, нет акцента на глубоких знаниях, всего понемногу, обобщенно – мне больше нравилась классическая программа. Но ребенку все нравится – ходит в школу с удовольствием", – добавила она.

А одна мама из Каменского рассказала, что ее ребенок активен, любознателен и любит взаимодействовать с коллективом, и программа НУШ здесь отлично подходит.

По ее словам, ребенок идет в школу с удовольствием. Ей нравится, что информация подается в разных формах (познавательные мультики, видео, игры с английского для запоминания слов и т.п.).

Однако есть печальная история с учебниками. Мол, за первые 4 года их получали в конце октября – начале ноября. В этом году в начале учебного года не было учебников даже в электронном виде. Учительница по возможности печатала задания и упражнения из других пособий.