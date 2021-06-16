Участие в онлайн-курсе бесплатное. Чтобы претендовать на стипендию, необходимо зарегистрироваться на платформе MBA Kids Online и успешно закончить все этапы.
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Конкурс на получение стипендии в общем продлится до 31 августа 2021 года.
Что известно о MBA KidsMBA Kids International – это школа предпринимательства и лидерства для детей и подростков. В ней школьникам помогают выбрать комфортную роль в бизнесе, определиться с будущей профессией, развить полезные навыки и найти свое место в команде.
Программы MBA Kids International действуют в Украине, Казахстане, Азербайджане и Бразилии.
Курс и этапы конкурса
На геймификованой онлайн-платформе дети и подростки будут развивать навыки предпринимательства, лидерства, тайм-менеджмента и тому подобное.
Конкурс на получение стипендии разделен на несколько этапов:
- 1 июня – 31 июля. Регистрация на платформе МВА Kids Online и прохождение курса "Основы предпринимательства".
- 1 – 15 августа. Формирование рейтинговой таблицы всех участников. 50 лучших учеников будут выбраны для финального этапа – собеседования с командой MBA Kids International.
- 15 – 31 августа. Объявление победителей и распределение стипендий.
Добавим, что участники из Киева получают годовые стипендии на обучение в очном формате, а победители из регионов – возможность бесплатно учиться в онлайн-режиме.