Образовательный проект "Слушай" от Минцифры – это самая большая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке, которые озвучивали украинские звезды. В частности, там есть перечень из 60 аудиокниг с произведениями украинской литературы, что входит в программу ВНО. Их можно прослушать бесплатно.

Источник: Министерство цифровой трансформации

В Минцифры отметили, что на карантине все перешли на обучение онлайн. А проект "Слушай" попал прямо в цель – там озвучены книги из программы ВНО в аудиоформате.

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Найти украинские аудиокниги, которые стоит прочитать по программе ВНО, можно по этой ссылке.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет также поддержал образовательный проект.

Весь мир учится жить в условиях пандемии коронавируса. Украина – не исключение. Мы создаем ряд проектов, которые помогают ученикам и студентам получать знания при дистанционном обучении,

– сказал Шкарлет.

Он напомнил, что уже есть один совместно реализованный проект – платформа "Всеукраинская школа онлайн".

По его словам, новый образовательный проект "Слушай" поможет ученикам выпускных классов готовиться к внешнему независимому оцениванию в любое время. Кроме того, аудиокниги будут полезными и для младших школьников.

Добавим, что эту идею поддержали украинские звезды. Они озвучили тексты книг. В частности, можно узнать голоса Елены Кравец, Евгения Кошевого, Лилии Ребрик, Даши Астафьевой и других звезд.

Автор проекта и общественный деятель Александр Барабошко уверяет, что "Слушай" – это библиотека нового поколения с большой социальной миссией сделать образование более инклюзивным и приспособленным к новому мировому порядку.

ВНО по украинской литературе: какие произведения следует прочитать по программе – смотрите по ссылке.

К слову, 5 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021 и продлится до 5 марта включительно. Как зарегистрироваться на тестирование и какие предметы выбрать – читайте в материале.