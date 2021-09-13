На программе "Ноутбук – каждому учителю" хотели украсть 300 миллионов

Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную схему хищения государственных денег на правительственной программе "Ноутбук – каждому учителю". Злоумышленники пытались организовать "откаты" при закупке около 60 тысяч ноутбуков.

Детали коррупционной схемы

Спецслужбе удалось предотвратить растрату из бюджета 300 миллионов гривен. Об этом на брифинге заявил исполнитель обязанностей начальника департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк

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Мы получили информацию о намерениях организовать крупную коррупционную схему при реализации программы "Ноутбук – каждому учителю". Отдельные лица хотели сговориться с участниками ИТ рынка и заявляли при этом, что они уполномочены Министерством цифровой трансформации,

– рассказал Витюк.

Так, сумма аферы составляла бы 30% "откатов" от субвенции. Это составляет около 300 миллионов гривен. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям.

Сотрудники спецслужбы предупредили о схеме министерства цифровой трансформации и образования. Они провели совместное совещание, на которое пригласили представителей около 30 ИТ компаний.

Все тендеры проверят

Мы развеяли миф, что эту схему "крышует" Минцифри, и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что "откаты" недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой,

– добавил Витюк.

Кстати, до этого разговора компании готовы были приобщиться к схеме. Сейчас все тендеры отправили на экспертизу.

Согласно планам правительственной программы "Ноутбук – каждому учителю", в 2021 году планируют закупить 60 526 единиц техники для школ всех украинских областей и столицы. Финансируют такую инициативу из субвенций и средств местного бюджета.