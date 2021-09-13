Детали коррупционной схемы
Спецслужбе удалось предотвратить растрату из бюджета 300 миллионов гривен. Об этом на брифинге заявил исполнитель обязанностей начальника департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк
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Мы получили информацию о намерениях организовать крупную коррупционную схему при реализации программы "Ноутбук – каждому учителю". Отдельные лица хотели сговориться с участниками ИТ рынка и заявляли при этом, что они уполномочены Министерством цифровой трансформации,
– рассказал Витюк.
Так, сумма аферы составляла бы 30% "откатов" от субвенции. Это составляет около 300 миллионов гривен. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям.
Сотрудники спецслужбы предупредили о схеме министерства цифровой трансформации и образования. Они провели совместное совещание, на которое пригласили представителей около 30 ИТ компаний.
Все тендеры проверят
Мы развеяли миф, что эту схему "крышует" Минцифри, и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что "откаты" недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой,
– добавил Витюк.
Кстати, до этого разговора компании готовы были приобщиться к схеме. Сейчас все тендеры отправили на экспертизу.