Детали коррупционной схемы

Спецслужбе удалось предотвратить растрату из бюджета 300 миллионов гривен. Об этом на брифинге заявил исполнитель обязанностей начальника департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк

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Мы получили информацию о намерениях организовать крупную коррупционную схему при реализации программы "Ноутбук – каждому учителю". Отдельные лица хотели сговориться с участниками ИТ рынка и заявляли при этом, что они уполномочены Министерством цифровой трансформации,

– рассказал Витюк.

Так, сумма аферы составляла бы 30% "откатов" от субвенции. Это составляет около 300 миллионов гривен. За эти средства можно было бы приобрести еще тысячи ноутбуков учителям.

Сотрудники спецслужбы предупредили о схеме министерства цифровой трансформации и образования. Они провели совместное совещание, на которое пригласили представителей около 30 ИТ компаний.

Все тендеры проверят

Мы развеяли миф, что эту схему "крышует" Минцифри, и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что "откаты" недопустимы, и если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой,

– добавил Витюк.

Кстати, до этого разговора компании готовы были приобщиться к схеме. Сейчас все тендеры отправили на экспертизу.

Справка. Согласно планам правительственной программы "Ноутбук – каждому учителю", в 2021 году планируют закупить 60 526 единиц техники для школ всех украинских областей и столицы. Финансируют такую инициативу из субвенций и средств местного бюджета.