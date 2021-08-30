МОН направило письмо местным департаментам и управлениям образования, которое позволяет учреждениям образования продлить вступительную кампанию. Но дополнительный прием можно осуществлять только в пределах лицензированного объема.

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Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук рассказал, что МОН ежегодно предоставляет учреждениям образования разрешение проводить донабор поступающих, которые хотят учиться в профтехах.

Обычно эти зачисления продолжаются в течение сентября и завершаются в октябре, когда начинается интенсивное обучение. Стоит отметить, что речь идет не о формировании новых групп первокурсников, а о донаборе в уже созданные группы на свободные места,

– пояснил он.

Гарбарук добавил, что Минобразования начало подготовку профтехов к вступительной кампании 2022 года. Сейчас планируется обновить правила приема, предусмотрев ситуации, когда поступающие отказываются от паспортов в форме ID-карты.

Кроме того, в следующем году абитуриенты будут добавлять в пакет документов письменное согласие на обработку персональных данных, а члены приемных комиссий будут предоставлять расписку с перечнем полученных документов.

Как поступить в профтех

Нужно ли для поступления в профтех сдавать ВНО? Нет, не нужно, но абитуриенты могут сдавать вступительные экзамены.

Учреждения профобразования определили список документов, которые ученик должен подать обязательно:

заявление,

оригинал или копия свидетельства об окончании 9 или 11 класса,

6 фотокарточек 3х4,

медицинская справка,

копии документов, подтверждающих право на льготы (при наличии),

копия паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Отметим, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. Но для окончательного зачисления нужно будет подать их оригиналы.

Можно ли после профтеха поступить в вуз? Да. Учащиеся, успешно окончившие заведение профобразования, имеющие свидетельство о полном общем среднем образовании и сдавшие ВНО, могут поступать в заведение высшего образования. Для бесплатного обучения в вузе надо пройти конкурс и быть зачисленным на бюджетное место.

Важно! Те студенты, которые получили образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", имеют возможность учиться по сокращенному сроку, поступив на ту же или родственную специальность.

К слову, специалисты провели опрос и выяснили, какие профессии в Украине сейчас наиболее востребованы. В лидерах – медицинские специальности, IT-специалисты и военные. Полный список – читайте здесь.