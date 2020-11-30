Учреждения профессионально-технического образования, которые не имеют аттестации, могут заказать дипломы выпускникам в единой государственной электронной базе по вопросам образования. Как это сделать – читайте в материале.

Для этого местные управления образования должны направить обращение в Министерство образования и науки, а сами учреждения – сформировать запрос в электронной базе. Об этом говорится в пресс-службе МОН.

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В МОН подчеркнули, что в этом году из-за пандемии COVID-19 и усиленного карантина в некоторых регионах с пониманием отнеслись к заведениям, которые нарушили сроки получения аттестации.

Сейчас они не имеют разрешения формировать заказы на дипломы в ЕДЕБО и есть риск оставить выпускников без дипломов. Чтобы не допустить такой ситуации, мы будем предоставлять разрешения по запросам,

– отметил заместитель министра МОН Игорь Гарбарук.

Как профтехам без аттестации заказать дипломы для выпускников

Если сейчас в подчинении управления образования и науки областных государственных администраций есть неаттестованное заведение профобразования, которому нужно заказать в ЕДЕБО дипломы для выпускников, они должны направить обращение в Министерство.

В нем нужно отметить название заведения, причины отсутствия аттестации, шаги и мероприятия, которые были сделаны руководством для ее своевременного прохождения, а также ориентировочные сроки получения. Также к обращению нужно добавить список выпускников, которые завершают обучение.

Профтех должен обратиться в МОН через систему ЕДЕБО, загрузив:

письмо с обращением Управления;

письмо с обращением самого заведения к управлению;

информацию о состоянии прохождения аттестации;

список учащихся-выпускников по соответствующим профессиям (указывая их фамилии, имя, отчество, дату рождения, номер группы, код и название профессии, вид документа о профессионально-техническом образовании).

Также МОН предоставило в письме все рекомендации для заведений, которые проходят реорганизацию. Ведь, кроме аттестации, их лицензия может находиться в стадии переоформления. Тогда управление образования добавляет к информации из ЕГЭБО, обращение копию лицензии и свидетельства об аттестации заведения.

К слову, ранее Минобразования рекомендовало учреждениям профтехобразования проводить обучение по смешанной форме.