Профсоюз педагогов обратился в Кабмин, Минздрав и МОН с просьбой урегулировать проблему, связанную с отстранением невакцинированных учителей от работы в школах. Письмо-обращение было направлено министру здравоохранения Виктору Ляшко.

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Ведь, согласно приказу Минздрава, работники, подлежащие обязательной профилактической прививке, но отказывающиеся это делать, будут отстранены от работы.

В Профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований относительно:

необходимых условий для образовательного процесса,

невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий,

исключение замены отсутствующих педагогов и т.д.

С целью соблюдения норм статьи об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, Профсоюз педагогов видит необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава о переносе сроков их реализации на 8 декабря.

Отметим, что с понедельника, 8 ноября, учителей, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты.

А если у учителя одна доза вакцинации? В этом случае работник не уклоняется и не отказывается от прививки, поэтому его не отстранят от работы.

Такой педагог может сгенерировать желтый сертификат о вакцинации в приложении "Дия" или получить его у врача и предоставить работодателю. А после получения второй дозы вакцины от СOVID-19 работник должен предоставить соответствующий сертификат руководителю учебного заведения.

К слову, по состоянию на 4 ноября одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. В то же время, двумя дозами вакцинировано более 474 тысяч работников школ, а это 73,5%.

Где вакцинировано больше всего учителей хотя бы одной дозой: