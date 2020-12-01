Профсоюз работников образования примет участие в акции протеста, который состоится 2-3 декабря, ведь требует повысить зарплаты учителям и обеспечить им защиту от COVID-19. Что на это ответил глава МОН Сергей Шкарлет – читайте в материале.

Профсоюз заявляет, что в последние годы власть страны взяла жесткий курс на внедрение неолиберальной политики, стараясь максимально снизить социальные нормы. В частности, ограничиваются трудовые права работников образования, говорится на сайте профсоюза.

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Требования профсоюза педагогов к власти

Профсоюз работников образования и науки Украины выступает против сужения прав педагогов, поэтому принимает участие в акции и выдвигает следующие требования:

обеспечение расходов на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта в соответствии с законом об образовании;

утверждение схемы должностных окладов педагогов, а также повышение заплати с 1 января 2021 года с коэффициентом 1,5 в соответствии с согласованным с профсоюзами постановлением, как альтернативой отсроченного постановления № 822;

с коэффициентом 1,5 в соответствии с согласованным с профсоюзами постановлением, как альтернативой отсроченного постановления № 822; обеспечение в 2021 году местных бюджетов образовательной субвенцией в полном размере с ее распределением в зависимости от количества классов;

обеспечение выделения в 2021 году дополнительной дотации на осуществление расходов по содержанию учебных заведений, не допустить ее уменьшения на 2 миллиарда гривен;

не допустить уменьшения Фонда развития учреждений профессионального и высшего образования на 500 миллионов гривен;

развития учреждений профессионального и высшего образования на 500 миллионов гривен; введение обязательного государственного страхования на случай заболевания коронавирусом работников учебных заведений;

обеспечение направления средств Фонда борьбы с COVID-19 на период действия карантина на финансирование нужд учреждений образования;

недопущение отмены льгот на проезд студентов и учащихся в автомобильном транспорте.

Что ответил Шкарлет

Временный глава МОН Сергей Шкарлет написал в телеграмме, что ознакомился с требованиями профсоюза работников образования и полностью их поддерживает.

Постоянно выступаю за соблюдение прав педагогов на достойную зарплату и социальную защиту. Понимаю, что финансирование образовательной отрасли должно быть одним из приоритетов. Экономить на образовании нельзя,

– сказал Шкарлет

Он заявил, что процесс формирования Госбюджета на 2021 год был очень сложным, однако удалось отстоять повышение уровня оплаты труда для педагогов в следующем году почти на 30%.

Также, по словам Шкарлета, на следующий год предусмотрена новая субвенция для учреждений образования на борьбу с пандемией коронавируса. В проекте бюджета на эти мероприятия заложено 1 миллиард гривен. А общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП.

"Сейчас мы продолжаем работу над тем, чтобы защитить всех участников образовательного процесса и уменьшить риск заболевания коронавирусом в учреждениях образования", – добавил глава МОН.

К слову, правительство приостановило действие постановления №822 Об оплате труда педагогов. Сейчас известно, что его отсрочили на год – до декабря 2021 года

Но временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии COVID-19 и необоснованные решения прошлой власти.