Поэтому профсоюз работников образования вместе с МОН направили совместное заявление к председателям областных советов, председателям городских, поселковых, сельских советов с просьбой не уменьшать размер надбавок учителям школ.

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Ведь в обращениях коллективов учителей школ говорится о том, что на сессиях местных советов принимаются решения об уменьшении процента надбавки за престижность труда. Так, учителям планируют уменьшить надбавки с 30 – 20% до 5% от ставки заработной платы.

При этом указано, что в госбюджете на 2021 год объемы образовательной субвенции рассчитаны для такой надбавки в размере 25% от ставки зарплаты учителя высшей категории.

В обращении Профсоюза и МОН сообщили, что они рассчитывают на содействие городской власти в обеспечении трудовых прав учителей с целью сохранения для них надбавки за престижность труда в полном объеме.

В письме также отмечено, что объем остатков образовательной субвенции составляет:

по состоянию на 1 января 2021 года – 5,3 миллиарда гривен,

по состоянию на 1 февраля увеличился до 7 миллиардов гривен,

по состоянию на 1 марта – 6,2 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда – на счетах областных бюджетов, 4,6 миллиарда – на счетах бюджетов территориальных общин и Киева,

по состоянию на 1 апреля остатки образовательной субвенции составляли 6 миллиардов гривен.

К слову, ранее в МОН заявили, что педагоги не получат надбавок за работу в опасных условиях труда и повышенного риска для здоровья во время COVID-19. Ведь на это не учтены расходы в государственном и местных бюджетах.