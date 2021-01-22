В 2021 году МОН утвердит методические рекомендации по совершенствованию профобразования в регионах. Формирование критериев будет происходить в пределах проекта Европейского Союза EU4Skills.

Будут четкие и понятные критерии, которые помогут оценить состояние сети и направить ресурсы на перспективные заведения, сообщает пресслужба МОН.

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Среди критериев, которые местные власти должны будут учитывать при работе с учреждениями профессионально-технического образования:

демография региона;

региона; экономическое и социальное развитие;

имеется образовательная сеть.

Оценив эти показатели, местные управленцы смогут принимать решения о реорганизации профтехов, их создании или объединении.

Сейчас в Украине работают 732 учреждения профессионально-технического образования, и среди них, к сожалению, есть малокомплектные. Это прежде всего связано с неблагоприятной демографической ситуацией, которая наблюдается в последние годы. В результате расходуются значительные средства на содержание таких заведений,

– отмечает заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Зачем нужны новые методические рекомендации

Рекомендации МОН помогут местным властям сконцентрировать ресурсы на приоритетныt направления и увеличить инвестиции в материально-техническую базу профтехов, которые в этом нуждаются. После первого варианта документа, проведут его общественное обсуждение.

Оценить эффективность деятельности учреждений профессионально-технического образования местные власти смогут по таким индикаторам:

количество обучающихся;

соотношение количества заведений профобразования с количеством населения в регионе;

возможность подготавливать квалифицированных рабочих за профессиями, в которых нуждаются местные работодатели ;

; результаты вступительных кампаний;

материально-техническая база учреждения и сроки ее последнего обновления.

Будет учитываться, насколько каждое учреждение может самостоятельно покрывать текущие расходы, такие как плановый ремонт, закупка материалов для мастерских или мелкой техники.

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Кто будет составлять новые рекомендации

К работе над документом привлечены представители местных органов управления образованием, организации работодателей и эстонские образовательные эксперты.

Формирование критериев для совершенствования сети учреждений профтехобразования будет происходить в рамках программы ЕС EU4Skills.