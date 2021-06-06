Профессия журналиста: какие навыки нужны и где можно получить это образование

Абитуриентам уже нужно определяться с будущей специальностью, ведь вскоре начнется поступление в вузы. А ко Дню журналиста мы подготовили всю важную информацию о профессии. Поэтому, кто такой журналист, какая у него зарплата и как получить это образование – читайте в материале.
Отметим, что в Украине День журналиста ежегодно празднуют 6 июня. Известно, что профессия журналиста не только безгранично интересна, но и полна ответственности и отваги.
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Что делает журналист
Обязанности журналиста включают написание текста, сбор и упорядочение информации, воспроизведение ее в медиа-пространстве. То есть журналист находит интересную тему, исследует ее и готовит по ней материал.
Также работа на телевидении, радио и в интернете может включать представление результатов своего труда зрителям в виде сюжета, интервью и тому подобное.
Какие навыки нужны журналисту
- высшее образование (необязательно профильное);
- любопытство и сильный характер, стрессоустойчивость;
- умение находить и анализировать информацию, внимание к деталям;
- совершенная устная и письменная речь, умение понятно выражать свои мысли;
- знание офисных программ для создания и редактирования текстов, возможно и фотошопа;
- навыки коммуникации.
Как им стать: высшее образование и курсы
Профессии журналиста обучают почти во всех вузах Украины. Также на журналиста можно переквалифицироваться, если у вас уже есть диплом редактора, филолога или телеведущего.
Степень бакалавра
Вступление в вуз – это самый простой путь выучиться на журналиста. Ведь за 4 года обучения вы получите мощную базу знаний и навыков для этой работы.
Направления обучения имеют соответствующие названия: "Журналистика", "Издательское дело и редактирование", "Журналистика и социальная коммуникация" и др.
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Где можно выучиться на журналиста в Украине
В каждом городе, наверное, есть вуз и специальность "Журналистика". Однако, проанализировав рейтинги самых популярных университетов страны, можем составить такой список вузов со специальностью "Журналистика":
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ)
- Харьковский национальный университет им. В. Каразина
- Львовская политехника
- Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ)
- Сумской государственный университет
- Киево-Могилянская академия
- Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
- Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
- Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ)
- Бердянский государственный педагогический университет (БГПУ)
- Издательско-полиграфический институт НТУУ "КПИ"
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
- Киевский университет имени Бориса Гринченко
Какие предметы нужно сдавать для поступления на журналистику? При поступлении на эту специальность абитуриентам нужно сдать такие предметы: украинский язык и литературу, историю Украины и иностранный язык (или математику).
Курсы журналистики
Также научиться можно, пройдя специальные профессиональные курсы журналистики. Ведь многие журналисты, работающие в СМИ, совсем не имеют профильного образования. Но благодаря желанию – получили новое образование и работу.
К тому же, саморазвитие – важный пункт для журналиста. Они могут постоянно учиться на различных вебинарах, курсах, лекциях на ютубе и TED.
Сколько получает журналист
Зарплата журналиста может зависеть от объема проделанной работы. А некоторым представителям этой профессии платят отдельно за каждый репортаж, журналистское расследование, интервью или статью.
Согласно данным Work.ua, средняя зарплата журналиста в Украине – 12 500 гривен. В целом распределение зарплат – от 6 до 22 тысяч гривен. Кроме того, СМИ могут премировать своих сотрудников за хорошо выполненную работу.
Перспективы трудоустройства
Журналист всегда может выбрать два основных направления деятельности – работу в офисе или фриланс. Также существует несколько сфер деятельности журналиста:
- Телевидение – благодаря карьерному росту можно появляться на телеэкранах с собственными репортажами или даже своими авторскими программами.
- Интернет-журналистика – эта отрасль развивается быстрыми темпами. Различные интернет-издания постоянно ищут креативных журналистов, которые работают удаленно.
- Печатные издания, газеты, журналы государственного, регионального и местного значения.
- Радио.