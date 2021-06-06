Профессия журналиста: какие навыки нужны и где можно получить это образование

6 июня 2021 , 07:00
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Источник:

24 канал

Абитуриентам уже нужно определяться с будущей специальностью, ведь вскоре начнется поступление в вузы. А ко Дню журналиста мы подготовили всю важную информацию о профессии. Поэтому, кто такой журналист, какая у него зарплата и как получить это образование – читайте в материале.

Отметим, что в Украине День журналиста ежегодно празднуют 6 июня. Известно, что профессия журналиста не только безгранично интересна, но и полна ответственности и отваги.

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Что делает журналист

Обязанности журналиста включают написание текста, сбор и упорядочение информации, воспроизведение ее в медиа-пространстве. То есть журналист находит интересную тему, исследует ее и готовит по ней материал.

Также работа на телевидении, радио и в интернете может включать представление результатов своего труда зрителям в виде сюжета, интервью и тому подобное.

Какие навыки нужны журналисту

  • высшее образование (необязательно профильное);
  • любопытство и сильный характер, стрессоустойчивость;
  • умение находить и анализировать информацию, внимание к деталям;
  • совершенная устная и письменная речь, умение понятно выражать свои мысли;
  • знание офисных программ для создания и редактирования текстов, возможно и фотошопа;
  • навыки коммуникации.

Как им стать: высшее образование и курсы

Профессии журналиста обучают почти во всех вузах Украины. Также на журналиста можно переквалифицироваться, если у вас уже есть диплом редактора, филолога или телеведущего.

Степень бакалавра

Вступление в вуз – это самый простой путь выучиться на журналиста. Ведь за 4 года обучения вы получите мощную базу знаний и навыков для этой работы.

Направления обучения имеют соответствующие названия: "Журналистика", "Издательское дело и редактирование", "Журналистика и социальная коммуникация" и др.

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Где можно выучиться на журналиста в Украине

В каждом городе, наверное, есть вуз и специальность "Журналистика". Однако, проанализировав рейтинги самых популярных университетов страны, можем составить такой список вузов со специальностью "Журналистика":

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ)
  • Харьковский национальный университет им. В. Каразина
  • Львовская политехника
  • Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ)
  • Сумской государственный университет
  • Киево-Могилянская академия
  • Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
  • Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ)
  • Бердянский государственный педагогический университет (БГПУ)
  • Издательско-полиграфический институт НТУУ "КПИ"
  • Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко

Какие предметы нужно сдавать для поступления на журналистику? При поступлении на эту специальность абитуриентам нужно сдать такие предметы: украинский язык и литературу, историю Украины и иностранный язык (или математику).

Курсы журналистики

Также научиться можно, пройдя специальные профессиональные курсы журналистики. Ведь многие журналисты, работающие в СМИ, совсем не имеют профильного образования. Но благодаря желанию – получили новое образование и работу.

К тому же, саморазвитие – важный пункт для журналиста. Они могут постоянно учиться на различных вебинарах, курсах, лекциях на ютубе и TED.

Сколько получает журналист

Зарплата журналиста может зависеть от объема проделанной работы. А некоторым представителям этой профессии платят отдельно за каждый репортаж, журналистское расследование, интервью или статью.

Согласно данным Work.ua, средняя зарплата журналиста в Украине – 12 500 гривен. В целом распределение зарплат – от 6 до 22 тысяч гривен. Кроме того, СМИ могут премировать своих сотрудников за хорошо выполненную работу.

Перспективы трудоустройства

Журналист всегда может выбрать два основных направления деятельности – работу в офисе или фриланс. Также существует несколько сфер деятельности журналиста:

  • Телевидение – благодаря карьерному росту можно появляться на телеэкранах с собственными репортажами или даже своими авторскими программами.
  • Интернет-журналистика – эта отрасль развивается быстрыми темпами. Различные интернет-издания постоянно ищут креативных журналистов, которые работают удаленно.
  • Печатные издания, газеты, журналы государственного, регионального и местного значения.
  • Радио.
Редакция Освіта 24 искренне поздравляет всех коллег с праздником! Пусть ваши тексты будут качественными и лаконичными, заголовки меткими, количество читателей только увеличивается, а дедлайны пусть "закрываются" вовремя!
Автор: Марія Бондар