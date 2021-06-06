Отметим, что в Украине День журналиста ежегодно празднуют 6 июня. Известно, что профессия журналиста не только безгранично интересна, но и полна ответственности и отваги.

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Что делает журналист

Обязанности журналиста включают написание текста, сбор и упорядочение информации, воспроизведение ее в медиа-пространстве. То есть журналист находит интересную тему, исследует ее и готовит по ней материал.

Также работа на телевидении, радио и в интернете может включать представление результатов своего труда зрителям в виде сюжета, интервью и тому подобное.

Какие навыки нужны журналисту

высшее образование (необязательно профильное);

любопытство и сильный характер, стрессоустойчивость;

умение находить и анализировать информацию, внимание к деталям;

совершенная устная и письменная речь, умение понятно выражать свои мысли;

знание офисных программ для создания и редактирования текстов, возможно и фотошопа;

навыки коммуникации.

Как им стать: высшее образование и курсы

Профессии журналиста обучают почти во всех вузах Украины. Также на журналиста можно переквалифицироваться, если у вас уже есть диплом редактора, филолога или телеведущего.

Степень бакалавра

Вступление в вуз – это самый простой путь выучиться на журналиста. Ведь за 4 года обучения вы получите мощную базу знаний и навыков для этой работы.

Направления обучения имеют соответствующие названия: "Журналистика", "Издательское дело и редактирование", "Журналистика и социальная коммуникация" и др.

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Где можно выучиться на журналиста в Украине

В каждом городе, наверное, есть вуз и специальность "Журналистика". Однако, проанализировав рейтинги самых популярных университетов страны, можем составить такой список вузов со специальностью "Журналистика":

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ)

Харьковский национальный университет им. В. Каразина

Львовская политехника

Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ)

Сумской государственный университет

Киево-Могилянская академия

Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ)

Бердянский государственный педагогический университет (БГПУ)

Издательско-полиграфический институт НТУУ "КПИ"

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Какие предметы нужно сдавать для поступления на журналистику? При поступлении на эту специальность абитуриентам нужно сдать такие предметы: украинский язык и литературу, историю Украины и иностранный язык (или математику).

Курсы журналистики

Также научиться можно, пройдя специальные профессиональные курсы журналистики. Ведь многие журналисты, работающие в СМИ, совсем не имеют профильного образования. Но благодаря желанию – получили новое образование и работу.

К тому же, саморазвитие – важный пункт для журналиста. Они могут постоянно учиться на различных вебинарах, курсах, лекциях на ютубе и TED.

Сколько получает журналист

Зарплата журналиста может зависеть от объема проделанной работы. А некоторым представителям этой профессии платят отдельно за каждый репортаж, журналистское расследование, интервью или статью.

Согласно данным Work.ua, средняя зарплата журналиста в Украине – 12 500 гривен. В целом распределение зарплат – от 6 до 22 тысяч гривен. Кроме того, СМИ могут премировать своих сотрудников за хорошо выполненную работу.

Перспективы трудоустройства

Журналист всегда может выбрать два основных направления деятельности – работу в офисе или фриланс. Также существует несколько сфер деятельности журналиста:

Телевидение – благодаря карьерному росту можно появляться на телеэкранах с собственными репортажами или даже своими авторскими программами.

– благодаря карьерному росту можно появляться на телеэкранах с собственными репортажами или даже своими авторскими программами. Интернет-журналистика – эта отрасль развивается быстрыми темпами. Различные интернет-издания постоянно ищут креативных журналистов, которые работают удаленно.

– эта отрасль развивается быстрыми темпами. Различные интернет-издания постоянно ищут креативных журналистов, которые работают удаленно. Печатные издания, газеты, журналы государственного, регионального и местного значения.

государственного, регионального и местного значения. Радио.

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